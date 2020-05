Come realizzare una capanna per i bambini… coi fagioli

Un pezzo di terra, anche piccolo, fagioli e canne o aste di legno o bambù. E’ tutto quello che ci serve per realizzare una capanna naturale. Se abbiamo a disposizione un piccolo giardino, possiamo realizzarne una insieme ai bambini.

Costruire capanne è uno dei passatempi più amati dai bambini e probabilmente lo abbiamo fatto anche noi da piccoli. In casa si possono usare sedie e coperte. La “capanna” regala la sensazione di avere un rifugio, uno spazio tutto nostro in cui isolari e, perché no, anche sognare avventure.

Ma si può approfittare della bella stagione primaverile e dell’imminente arrivo dell’estate per costruire una capanna “viva”, usando i fagioli.

Sul web ne esistono vari esempi. Qui di seguito un semplice tutorial per realizzare una capanna di fagioli nel proprio giardino:

Ed ecco il risultato:

E’ possibile piantare i fagioli sia in piccoli vasi che direttamente nel terreno, come mostra l’immagine che segue:

Un’idea originale e certamente apprezzata dai bambini in questo lungo confinamento.

Fonti di riferimento: Facebook/Pour la permaculture

LEGGI anche:

Come creare una cucina fai da te per far giocare i bambini (FOTO)

Giochi e attività da fare in casa coi bambini