Da Frida Kahlo a Rosa Parks: il bellissimo calendario 2020 dei bambini di Sassari che racconta i grandi del ‘900

Ci sono Frida Kahlo e Rosa Parks, ma anche Falcone e Borsellino e Anna Frank. Un calendario 2020 molto originale quello realizzato dai piccoli alunni della 4a E della scuola elementare Pertini di Sassari.

L’idea è della maestra Antonietta Dore, mentre le foto sono state realizzate da Alessandro Zoppi. Il tutto fa parte di un progetto didattico che spiega la storia del Novecento ai bambini e li rende protagonisti. Non il classico calendario, insomma, ma foto che riproduzioni artistiche che ci ricordano le personalità della scienza, dell’arte, dello sport.

Tra i tanti ci sono Rosa Parks che ha fatto la storia della lotta per l’emancipazione degli afroamericani dopo essersi ribellata a un uomo bianco che voleva il suo posto sul bus. Ci sono poi i giudici Falcone e Borsellino, simbolo della lotta alla criminalità organizzata e ancora, le suffragette per il diritto al voto delle donne e Anna Frank indimenticabile mentre scrive il suo diario.

Uomini e donne che in luoghi diversi hanno segnato la storia grazie al loro coraggio e anticonformismo. E il calendario oltre a regalarci un pezzettino di storia, è molto di più: il ricavato andrà in beneficenza. Per maggiori informazioni contattare la scuola di Sassari, trovate i contatti QUI

Ecco una carrellata di foto

