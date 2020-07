BYGGLEK: finalmente disponibili i primi prodotti della linea nata dalla collaborazione tra Ikea e Lego

Nel 2018 Lego annunciava la sua collaborazione con Ikea e a distanza di un anno, nel 2019, veniva annunciata la linea BYGGLEK, che oggi finalmente è (quasi) pronta per la vendita. Le foto delle prime tre scatole sono state pubblicate sul sito Promobricks e provengono dal negozio IKEA di Mannheim, in Germania.

Per ora, nei negozi Ikea tedeschi, sono disponibili solo questi prodotti della nuova linea, tre scatole bianche in scala LEGO, con stud sul lato superiore e una rientranza sui lati. Non semplici scatole ma scrigni pieni di tesori come li descrive IKEA BYGGLEK:

“Questa non è solo una semplice scatola con un coperchio, è una cassa del tesoro piena di idee di gioco allettanti; una casa che puoi arredare; una scala, un kit per i creativi. E molto altro ancora, se lo desideri”.

Le scatole hanno formato grande e medio e ne esiste una terza versione combinata, inoltre è disponibile anche un set LEGO con 201 pezzi comprendenti sia brick che minifigure con cui decorare le scatole che vanno dai 15 euro circa, per la maggiore, ai 10 euro per la più piccola.

L’obiettivo di questa interessante collaborazione è stato fin dall’inizio creare un ponte tra genitori e figli facendo in modo che il momento del gioco diventi piacevole per entrambi. Purtroppo però BYGGLEK non è ancora disponibile per la vendita online, l’inizio ufficiale non è ancora iniziato e stando ai dipendenti, dovrebbe cominciare da inizio agosto a inizio ottobre 2020.

FONTI: Promo Bricks

