Riapertura scuole: il braccialetto che vibra e si illumina se non si mantiene la distanza di un metro

In tanti si chiedono: quando le scuole riapriranno, come si riuscirà a far mantenere le distanze di sicurezza ai più piccoli? La risposta potrebbe essere in un braccialetto che, utilizzato come fosse un gioco, impedirà ai piccoli di avvicinarsi troppo agli altri.

L’idea è venuta ad una start-up barese, la MetaWellness, che ha pensato a questa soluzione non solo per i bambini ma anche ad esempio per chi si trova in vacanza al mare o per tutti gli altri casi in cui si rischia un assembramento di persone (potrebbe essere utile in luoghi come bar, hotel, palestre, parrucchieri, ecc.).

Parliamo di Labby Light, un braccialetto intelligente che avverte chi lo indossa di un’eccessiva vicinanza con altre persone. Come? Vibrando al polso e illuminandosi. Chiari segnali che c’è bisogno di allontanarsi da qualcuno che si trova più vicino di un metro (distanza di sicurezza stabilita a livello internazionale per evitare contagi).

Una scuola materna paritaria del Varesotto, l’’Eugenio Cantoni‘ di Castellanza, ha deciso di acquistare 200 braccialetti come questi per destinarli ai suoi studenti dai 4 ai 6 anni che, quando riapriranno le scuole, potranno rispettare meglio le dovute distanze.

La cosa, ovviamente, verrà proposta ai bambini come un gioco. Come ha spiegato Fabio Morandi preside della scuola materna:

“L’iniziativa sarà sviluppata e spiegata come se fosse un gioco, evitando qualsiasi rischio di ansie per le misure anti-contagio, attraverso le nostre psicologhe e le pedagogiste e lo scopo per i bimbi sarà appunto quello di non far illuminare i propri braccialetti”.

Utilizzare questi braccialetti è molto semplice, dato che si infilano al polso come fossero orologi. Basta poi impostare la misura minima di un metro di distanza e lasciar fare a questi strumenti il loro lavoro. Gli stessi braccialetti, che si servono di una app, saranno anche utili a monitorare i contatti tra i bambini e avvisare, in caso di positività al covid-19, chi è più a rischio.

Il Labby, infatti, memorizza internamente ID, giorno, ora e tempo di contatto con gli altri Labby con cui entra in prossimità.

Oltre che dagli studenti, questi speciali braccialetti saranno indossati anche dagli insegnanti e dal resto del personale scolastico.

Potrebbe essere questa una buona soluzione, non traumatica ma anzi divertente per i bambini anche in altre scuole? Che ne pensate?

