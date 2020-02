Attenzione, 6 milioni di borracce per bambini sono state ritirate: rischio soffocamento

Le borracce per bambini Contigo potrebbero essere pericolose per i bambini. Il tappo in silicone infatti potrebbe staccarsi provocando il soffocamento. Maxi richiamo negli Usa dove sono state ritirate dal mercato oltre 6 milioni di borracce, ma il prodotto è in vendita online.

Acquistabile anche online su Amazon (dove al momento non è più rintracciabile), la borraccia è molto pericolosa. Per questo ne è stato disposto l’immediato ritiro. La stessa società, la Contigo, sta provvedendo a sostituire il prodotto.

“Come parte del nostro impegno per la sicurezza dei consumatori, Contigo, in collaborazione con la Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo degli Stati Uniti (CPSC), sta richiamando volontariamente la bottiglia di acqua potabile per bambini” si legge nel comunicato ufficiale.

Contigo ha notato che il beccuccio in silicone trasparente della bottiglia d’acqua, in alcuni casi, può staccarsi dal coperchio presentando un potenziale rischio di soffocamento. Per fortuna finora non sono stati segnalati incidenti ma rimane alta l’allerta.

Esistono diverse tipologie di borracce ma il richiamo riguarda solo quella lavabile per bambini venduta da aprile 2018 al 7 febbraio 2020 col tappo di colore nero, disponibile in tre formati: 33 cl, 40 cl, 60 cl ( 13 once, 14 once e 20 once) e più colori, materiali e grafica. Esse possono essere acquistate singolarmente o in confezioni da 2 e da 3.

Avete acquistato questa borraccia? Ecco come capire se la vostra è coinvolta dal richiamo:

La copertura del beccuccio è sempre NERA

La base del beccuccio è sempre NERA

Se non presenta queste caratteristiche visive, non è interessata dal richiamo e può essere utilizzata in sicurezza. In alternativa è possibile richiedere sostituzione o rimborso se presa su Amazon, oppure o rispedire il tappo a Contigo per ottenerne un altro in cambio.

In tutto, tra Usa e Canada ne sono state richiamate circa 5,7 milioni. Il pericolo però non riguarda solo questi due paesi visto che la borraccia è venduta anche su Amazon.

Fonti di riferimento: Contigo

