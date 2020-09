La Germania versa un bonus di 300 euro a figlio per alleviare le conseguenze del coronavirus sulle famiglie

Circa 18 milioni di cittadini beneficeranno in Germania di un bonus una tantum implementato dal governo Merkel. Tutte le famiglie che vivono in Germania stanno ricevendo 200 euro per figlio a settembre e 100 euro a ottobre, come aiuto alla crisi economica causata dalla pandemia.

Per ottenerlo non è necessario fare richiesta, perché il governo di Angela Merkel lo pagherà automaticamente, indipendentemente dal reddito. Questo aiuto si aggiungerà al Kindergeld, un altro sussidio esistente che i genitori ricevono per ogni bambino registrato in Germania e che va da 192 euro al mese per bambino a 223 se i bambini sono più di tre.

Il bonus coronavirus prevede situazioni eccezionali, come nel caso delle coppie separate, in cui entrambi i genitori hanno diritto a ricevere aiuto.

“Il bonus figli non viene erogato insieme all’assegno familiare, ma come pagamento separato (sostanzialmente in 2 rate). Le date di pagamento del bonus per figli si basano sulle cifre finali del numero dell’assegno familiare. Possono trascorrere alcuni giorni tra il pagamento dell’assegno familiare e il bonus figlio, poiché l’ufficio per l’assegno familiare emetterà due pagamenti”, si legge sul sito dell’Agenzia federale per il lavoro.

L’obiettivo è quello di alleviare le conseguenze del coronavirus, e favorire le nuove spese che si sono rese necessarie, come l’acquisto di tablet, mascherine e gel disinfettanti, tra gli altri.

Fonte: Bundesagentur für Arbeit

