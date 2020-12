Bonus dispositivi anti-abbandono 2021 per i seggiolini auto: come richiederlo e dove utilizzarlo

Anche per il 2021 chi ha figli minori di 4 anni potrà ottenere un bonus di 30 euro per l’acquisto di seggiolini antiabbandono o dispositivi

Anche per il 2021 tutti i genitori che hanno figli al di sotto dei 4 anni, per i quali è obbligatorio avere in macchina un seggiolino anti-abbandono o dotato di dispositivo con sensore, potranno richiedere il bonus di 30 euro.

È passato ormai più di un anno da quando, il 7 novembre 2019, è diventato obbligatorio installare seggiolini antiabbandono nelle nostre auto. Solo dal 6 marzo 2020, però, sono scattate le sanzioni (che comportano anche la decurtazione dei punti patente) per chi non si è messo in regola e continua a portare in macchina bambini minori di 4 anni senza sensore antiabbandono.

Per agevolare le tante famiglie che dovevano sostenere questa spesa, è stato introdotto il cosiddetto bonus seggiolino antiabbandono che consiste in un buono elettronico del valore di 30 euro da spendere per acquistare il dispositivo. Spetta a tutte le famiglie che hanno figli al di sotto dei 4 anni e si può richiedere per ciascun figlio di età compresa da 0 a 4 anni.

Come ottenere il bonus seggiolino antiabbandono 2021

Per richiedere il bonus seggiolino antiabbandono dovete registrarvi sul sito apposito ( è necessario avere lo SPID di Livello 2).

Ci sono sostanzialmente due modalità, entrambe elettroniche, per usufruirne:

buono spesa: da utilizzare al momento dell’acquisto. In pratica si scaleranno i 30 euro dal prezzo complessivo del dispositivo antiabbandono o del seggiolino con dispositivo già integrato.

da utilizzare al momento dell’acquisto. In pratica si scaleranno i 30 euro dal prezzo complessivo del dispositivo antiabbandono o del seggiolino con dispositivo già integrato. rimborso: in caso di un acquisto già effettuato (i 30 euro di rimborso arriveranno sul conto corrente di cui avete indicato l’IBAN). È necessario allegare lo scontrino o la fattura che certifichino l’acquisto.

Nella sezione del sito Dove usare i buoni, troverete invece i rivenditori convenzionati dove acquistare col buono (sia negozi fisici che online).

Ricordate che il buono ha una validità di 30 giorni. Ma, in caso non si riesca ad utilizzarlo entro la scadenza, viene annullato e se ne può richiedere un altro con le stesse modalità sopra indicate.

