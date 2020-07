Bonus centri estivi: il Lazio proroga la scadenza per ottenere 800€. C’è tempo fino al 29 luglio

Le famiglie del Lazio potranno ancora sperare di ottenere il voucher da destinare ai centri estivi per i figli da 0 e 19 anni. La Regione ha ulteriormente esteso la scadenza per presentare la domanda.

Inizialmente prevista per l’8 luglio, adesso la richiesta per ottenere il voucher è stata posticipata fino al 29 luglio alle 18. Istituito nell’ambito del “Piano per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia”, il voucher è destinato ai nuclei familiari per la frequenza di centri estivi, attività educative e individuali per i figli di età compresa tra 0 e 19 anni.

Finora, come spiega la Regione in una nota, sono stati assegnati oltre 27mila voucher e sono a disposizione in totale 17 milioni di euro.

“Considerata l’importanza di questo aiuto, la Regione Lazio – spiega l’assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli – ha ritenuto opportuno prorogare i termini dell’avviso così da poter raggiungere ancora più nuclei familiari”.

Ricordiamo che i buoni hanno un valore fisso in relazione all’età dei figli e saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse:

Per tutte le informazioni, i requisiti e le modalità di presentazione della domanda, di seguito il nostro approfondimento:

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Numero Unico Regionale 0699500, dalle ore 8 alle ore 19, dal lunedì al venerdì.

Fonti di riferimento: Regione Lazio, Avviso Voucher Centri Estivi

