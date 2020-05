Il bonus baysitter “raddoppia” e si potrà usare anche per i centri estivi

Da 600 a 1.200 euro, il bonus babysitter “raddoppia”, è ufficiale. Il decreto “rilancio” è stato approvato.

Conte e i ministri stanno parlando in questo momento in conferenza stampa, illustrando tutte le novità:

In diretta da Palazzo Chigi Pubblicato da Giuseppe Conte su Mercoledì 13 maggio 2020

Il voucher, il cui importo in realtà non cambia, ma che raddoppia nel senso che è confermato per una seconda volta (può richiedere 1200 euro solo chi non aveva già precedentemente richiesto i 600 euro) potrà essere speso dai genitori anche per l’iscrizione dei figli ai centri estivi. Se ne desume, quindi, che potranno aprire, anche se non sono stati diffusi ulteriori dettagli per ora.

Per il personale sanitario il bonus raddoppia a 2000 euro.

Per il 2020 è prevista la detrazione delle spese per i centri estivi relative agli under 16 (fino a 300 euro e reddito sotto i 36mila euro).

Della stessa misura farà parte anche la conferma del congedo parentale, pagato fino al 50% e fino al 31 luglio a chi ha figli fino a 12 anni per un periodo massimo di 30 giorni.

Restano comunque, anche stavolta, diverse incognite su questo e altri punti del nuovo decreto.

