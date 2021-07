I bambini hanno diritto di giocare nei cortili, storica decisione del Comune di Bologna

Permettere ai bambini di giocare nei cortili, all’aperto. Un diritto inalienabile, almeno a Bologna dove il Consiglio comunale ha appena approvato la prima revisione del Regolamento Edilizio, nel quale è stata accolta la proposta di affermare e tutelare il diritto al gioco nei cortili.

Giocare all’aperto non solo è stimolante ma è un diritto che ogni bambino dovrebbe avere, non ci sono giocattoli che tengano. Ed è per questo che l’amministrazione comunale di Bologna ha deciso di rimarcarlo e metterlo per iscritto nel nuovo Regolamento.

La nuova norma prevede che nei giardini e nelle aree all’aperto degli edifici privati deve essere consentito il gioco dei bambini, fatte salve le fasce orarie della tutela e del riposo. Per il Comune di Bologna, infatti, i bambini hanno diritto al gioco e alle attività ricreative all’aperto.

Si tratta di una norma di civiltà, per cui mi sono battuto e alla cui formulazione ho contribuito, che riconosce in modo molto concreto che le bambine e i bambini sono portatori di diritti e di bisogni che è giusto trovino spazio, anche fisico, nella città, a maggior ragione dopo la riscoperta, con la pandemia, dell’importanza dei luoghi all’aperto, della socialità e dell’attività motoria, ha detto il consigliere comunale Andrea Colombo.

🥳👧🧒 A BOLOGNA VIETATO VIETARE IL #GIOCO DEI #BAMBINI NEI #CORTILI🎯 Abbiamo appena approvato in Consiglio comunale la… Posted by Andrea Colombo on Monday, July 26, 2021

La proposta era stata lanciata da Cinnica Bologna ed è stata sostenuta dalla vicesindaca e assessora all’urbanistica Valentina Orioli:

Bologna arriva dopo altre città, ma, facendo tesoro dell’esperienza, ha potuto scrivere la norma più completa, avanzata e tutelante possibile per i più piccoli.

❗❗❗❗❗📣📣📣📣 Una proposta di Cinnica per la quale ci battiamo da tempo e che grazie all’aiuto di Andrea Colombo e… Posted by Cinnica on Tuesday, July 27, 2021

La nuova regola sarà in vigore dal prossimo 29 settembre e sarà direttamente applicativa. Inoltre, sarà accompagnata da varie iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

Affittare i metri quadri per il posteggio delle auto è più redditizio — ha detto Leonardo Caruso, responsabile di ANACI Milano, l’associazione degli amministratori di condominio —. Ma la bellezza di vedere crescere i bambini sotto casa, correndo liberi, non vale molto di più?

I bambini di Bologna ringraziano!

