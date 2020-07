Bolle di sapone contaminate da batteri ritirate dal mercato: marche e lotti

Bolle di sapone pericolose per i bambini. Il Ministero della salute ha ritirato una serie di lotti prodotti in Cina e distrubuiti sul mercato italiano. In essi sono presenti microrganismi e batteri fecali.

Si tratta di “Le Bolle di Mood” prodotte prodotte da Yiwu In-Mood con sede a Yiwu City, nella provincia di Zhejiang, in Cina. In Italia sono distribuite da Mood Srl, con sede a Milano.

Secondo quanto hanno rivelato le autorità ministeriali, il campionamento eseguito dall’Agenzia Dogane Monopoli e le analisi eseguite dall’IISG – Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli S.r.l. hanno riscontrato risultati che

“non soddisfano i requisiti per elevato contenuto di flora mesofila aerobia in tutte le parti testate e per elevato contenuto di enterobatteriacee“.

Gli enterobatteri sono una tipologia di microrganismi (tra cui l’escherichia coli) che prolifera nel nostro intestino. Alcuni di essi sono responsabili di infezioni di vairo tipo, intestinali, urinarie e possono provocare anche febbri enteriche. Per questo la loro presenza è regolamentata.

Qui tutti i lotti e i codici a barre:

COD. SM271 (BUBBLE TOY SEA), Codice a barre 8054187702716

COD.SM272 (BUBBLE TOY TOOL), Codice a barre 8054187702723

COD.SM273 (BUBBLE TOY TOOL, Codice a barre 8054187702730

COD.SM274 (BUBBLE TOY NUMBER), Codice a barre 8054187702747

COD.SM275 (BUBBLE TOY ANIMAL), Codice a barre 8054187702754

COD. SM276 (BUBBLE TOY TOOL), Codice a barre 8054187702761

COD.SM277 (BUBBLE TOY SEA), Codice a barre 8054187702778

COD.SM278 (BUBBLE TOY NUMBER), Codice a barre 8054187702785

COD. SM282 (BUBBLE TOY), Codice a barre 8054187702822

Fa sapere il Ministero che tutti gli articoli coinvolti sono stati sottoposti a divieto di commercializzazione e importazione, ritiro e smaltimento.

Se li avete acquistati, non fateli usare ai bambini e riportateli indietro per ottenere un cambio o un rimborso.

Per leggere l’avviso di sicurezza clicca qui

Fonti di riferimento: Ministero della salute

Leggi anche:

Queste bolle di sapone sono pericolose per i bambini: contengono batteri patogeni

Il modo giusto per fare bolle di sapone perfette, secondo gli scienziati

Come fare le bolle di sapone in casa