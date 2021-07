Bolle di sapone e giocattoli per bambini con liquidi e gel: 1 su 5 contiene batteri e muffa

Le bolle di sapone e tanti altri giocattoli che contengono liquidi o gel affascinano molto i nostri bambini, eppure uno su cinque non è a norma perché contiene germi, batteri e muffe. A stabilirlo è l’Istituto superiore di sanità che nel suo rapporto “Giocare in sicurezza: il controllo microbiologico di giocattoli contenenti mezzi acquosi”, fa un quadro della situazione.

Come sappiamo, in Europa la sicurezza dei giocattoli è disciplinata dalla Direttiva 2009/48/CE, nel caso di quelli contenenti mezzi acquosi la sicurezza deve essere garantita anche attraverso l’esecuzione di controlli microbiologici. L’ISS ha svolto attività di consulenza in un periodo compreso tra il 2016 e il 2020, dimostrando che circa il 19% dei giocattoli presi in esame, tra quelli commercializzati in Italia, non era conforme agli standard microbiologici raccomandati.

Che significa? Che alcuni dei giocattoli come bolle di sapone o che contengono gel e mezzi acquosi non sono sicuri per i nostri bambini.

“Un’ampia varietà di giocattoli contenenti mezzi acquosi, semiliquidi e gelatinosi è presente sul mercato con la finalità di stimolare il gioco sensoriale; l’interazione con tali matrici può, tuttavia, costituire una condizione di rischio microbiologico- si legge nel rapporto- Il pericolo è correlato alla possibilità che il liquido sia microbiologicamente contaminato e che, qualora ingerito, inalato o entrato in contatto con la pelle o con le mucose, possa essere causa dell’insorgenza di infezioni e malattie”.

Come ci mostra la tabella, sono stati analizzati 256 giocattoli, tra pupazzi, palline anti-stress, yo-yo, le già citate bolle di sapone e anche cosmetici per bambini e il 19%, quindi 48 giocattoli, è risultato non conforme ai criteri per la sicurezza igienico-sanitaria stabiliti dalla relativa Linea guida europea. Nel dettaglio sono stati trovati batteri mesofili aerobi (16,4%), muffe e lieviti (3,9%), Pseudomonas aeruginosa (3,5%).

Ma i giocattoli non dovrebbero essere sicuri al 100%? I ricercatori non hanno dubbi:

“Negligenza nei processi di produzione, uso improprio di materie prime, imballaggi erroneamente sigillati, condizioni di conservazione inadeguate, perdita di efficacia dei conservanti, nonché atti di contraffazione possono essere alcune cause che hanno determinato le non conformità osservate”.

Fonte: Istituto superiore di sanità

