Barbie con vitiligine e Ken in sedia a rotelle, in arrivo le nuove bambole inclusive della linea Fashionistas

Ormai da diverso tempo le popolari bambole Mattel sono sempre più rappresentative della nostra società. Sono lontani i tempi della Barbie bionda, dagli occhi azzurri e il vitino da vespa. L’iconico marchio Barbie®, da poco nominato prima property del mercato del giocattolo a livello mondiale per il 2020 secondo NPD Group, è sempre più impegnato a promuovere i valori dell’inclusività e della diversità, come testimonia la linea Fashionistas, che include una serie di bambole tra cui la Barbie con protesi e quella con vitiligine. Mattel ha recentemente annunciato alcune delle new entry per questa linea di bambole che lo scorso anno ha riscosso un enorme successo. Tra queste ci saranno Ken sulla sedia a rotelle, Barbie con pelle chiara e vitiligine e Ken con i capelli afro.

“Essere la linea di fashion doll più inclusiva sul mercato ci investe di una grande responsabilità nel rappresentare al meglio il mondo che ci circonda e sappiamo bene quali sono gli innumerevoli vantaggi positivi nell’esporre i bambini a bambole con diverse tonalità della pelle, capigliature, abilità e altro ancora. – spiega Lisa McKnight, vicepresidente senior e responsabile di Barbie. – Siamo orgogliosi di offrire una gamma ancora più ampia con questa l’ultima linea di Barbie Fashionistas così che ancora più bambini si vedano rappresentati nella nostra linea di bambole “.

Appreciating the differences in others is a great way to practice compassion. 😊 Put a smile on someone’s face today by sharing what makes them special! #Barbie #NationalComplimentDay pic.twitter.com/5Z8wLjJ3Rx — Barbie (@Barbie) January 24, 2021

Ma c’è un’altra novità in arrivo. Il brand di giocattoli sta anche lanciando un nuovo packaging con astuccio riutilizzabile che i bambini potranno usare per conservare le loro bambole o portarle in giro.

Le nuove bambole della linea Barbie Fashionistas

Dal lancio della linea Fashionistas, Barbie ha introdotto più di 175 look, offrendo ai bambini una varietà incredibile di tonalità di pelle, colori degli occhi, capigliature e corporature fra cui scegliere per abbattere gli stereotipi. Lo scorso anno sono state messe sul mercato numerose bambole inclusive, tra cui una Barbie calva, una con vitiligine, un’altra con protesi, ma anche Ken dalla chioma lunga e fluente e il primo Ken dai capelli rossi. Scopriamo una delle nuove bambole Mattel che saranno introdotte nel 2021.

Ken in sedia rotelle

Dopo il successo di Barbie in sedie a rotelle, la seconda bambola più popolare a livello globale nel 2020, sarà la volta di Ken, per la prima volta in assoluto su una carrozzina.

La Mattel ha anche annunciato che sta ampliando l’assortimento di Barbie in sedia a rotelle con due nuovi look completi di accessori come marsupio e occhiali da sole o orecchini, nonché una rampa per disabili compatibile con La Casa dei Sogni di Barbie.

Barbie con vitiligine

La bambola afroamericana con vitiligine è stata uno dei primi cinque best seller della linea Fashionistas negli Stati Uniti. Così, la Mattel ha pensato di proporne un’altra versione, realizzando una Barbie bianca affetta dalla stessa malattia cutanea.

Ken con capelli afro

Nel 2020 il brand ha presentato per la prima volta Ken con una chioma bionda, lunga e fluente. Quest’anno verrà introdotto Ken in versione nera con i capelli afro.

Le nuove bambole della linea Fashionistas saranno disponibili in Italia a partire da febbraio.

