Banchi colorati che sembrano fiori, per una scuola che sia sicura ma anche bella

Banchi colorati a forma di fiori dove ciascun bambino “occupa” un petalo. Sono stati sistemati così, in modo decisamente originale per quanto semplice, i banchi di una scuola primaria di Taranto.

I banchi che vedete in foto sono quelli che accoglieranno in aula gli studenti della scuola elementare dell’istituto comprensivo Pirandello di Taranto. Una soluzione semplice ma gradevole per i più piccoli che potranno riprendere la scuola in sicurezza ma anche circondati da un ambiente colorato e positivo.

Ed era proprio questo lo scopo, come ha fatto sapere la dirigente dell’istituto comprensivo di Taranto, Antonia Caforio, che ha dichiarato: