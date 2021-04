Il bimbo che ha salvato la vita alla sorellina che stava soffocando praticando la manovra vista in tv

Una storia a lieto fine quella di una bambina di soli 20 mesi che stava soffocando in macchina a causa di un nugget di pollo. Grazie alla prontezza di suo fratello, di soli 8 anni, la piccola è tornata a respirare. Jaxson, questo il nome del bambino, si è ricordato di una manovra che aveva visto in tv e l’ha praticata sulla sua sorellina, salvandole la vita.

Spesso vi ricordiamo che la televisione, soprattutto per i bambini più piccoli, andrebbe limitata ma questo non vuol dire che, anche tramite lo schermo, i nostri figli non possano imparare qualcosa di utile.

È il caso di Jaxson Dempsey, un bambino di 8 anni della Pennsylvania (Usa), che aveva visto una puntata di uno show con John Cena (campione di wrestling e attore) su Nickelodeon. In quella puntata si era parlato della respirazione cardio polmonare e della manovra di disostruzione e il presentatore aveva fatto vedere ai bambini le procedure da seguire in caso di necessità.

Un insegnamento tornato molto utile a Jaxson che, dopo aver notato che in macchina la sorellina accanto a lui stava soffocando, è prontamente intervenuto liberandola da quanto le impediva di respirare.

Jaxson ha agito rapidamente, inclinando sua sorella in avanti e praticando la manovra fino a che il pezzo di pollo incastrato non è uscito.

Ha salvato una vita ed ora è acclamato come un piccolo eroe ed ha partecipato a diversi programmi televisivi dove gli è stato chiesto di raccontare la sua storia. Un modo anche per ricordare a tutti quanto sia importante conoscere e saper applicare le manovre salvavita.

I complimenti sono arrivati anche direttamente da John Cena che ha mandato un messaggio al bambino:

“Ehi Jaxson, questo è il 16 volte campione WWE e pacemaker John Cena che ti saluta. Ho appena sentito una storia su di te e mi ha davvero toccato il cuore. In un momento di crisi sei stato abbastanza coraggioso da agire. In questo modo, hai salvato la vita alla tua sorellina. Volevo lodarti perché un vero eroe agisce proprio in un momento di crisi. Di solito, quando accadono cose brutte, una delle cose più difficili da fare per tutti noi è agire e tu lo hai fatto subito. In questo modo hai salvato la vita a tua sorella. Voglio davvero dire grazie per essere te, Jaxson. Grazie per essere stata un’ispirazione. Grazie da tutti noi.”