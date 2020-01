Bottiglia di plastica gettata dal finestrino viene raccolta da un bimbo di un anno e restituita al guidatore

C’è ancora chi, nonostante tutto, si sbarazza della spazzatura lanciandola dai finestrini delle auto, come ha fatto questo guidatore gettando una bottiglia di plastica usata sul ciglio della strada. Se non fosse che proprio in quel momento, di lì, passava un bambino di 1 anno insieme alla sua mamma, che prontamente l’ha raccolta e restituita al proprietario, parcheggiato a lato.

Il gesto è stato filmato e condiviso online, divenendo subito virale. Nel video si vede la bottiglia vuota a terra, lanciata dal finestrino, e il bimbo che la raggiunge per raccoglierla e consegnarla al guidatore.

Il bambino voleva semplicemente essere gentile, credendo che l’uomo l’avesse fatta cadere per errore, come ha specificato la madre Jing Lulu, sta di fatto che, inconsapevolmente, ha fatto un gesto ambientalista che ha conquistato il mondo intero e ha dato una bella lezione al guidatore, il quale, dopo la restituzione inaspettata, non ha proferito parola.

L'”attivista” di 1 anno e 3 mesi si chiama Sun Jiarui, vive nella città di Jining, nella provincia di Shandong, nella Cina orientale. Il video che lo ha ripreso è stato girato dalla madre stessa che ha detto di essere solita filmarlo quando va a fare passeggiate con lui. Una vera fortuna!

Il video intero può essere visto qui.

Ti potrebbe interessare anche:

Photo Credit: www.iesdouyin.com/