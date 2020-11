Bambino chiede alla mamma di comprargli una bambola perché vuole “essere il miglior padre del mondo”

Non sa cosa farà da grande. L’astronauta, il medico, il contadino ma oggi si sta “allenando” per affrontare uno dei mestieri più gratificanti, dolci e difficili: il papà. Questa bellissima storia arriva da Porto Rico, dove un bambino ha chiesto alla sua mamma di regalargli una bambola per diventare il “miglior padre del mondo”.

A raccontare la storia è la mamma su Facebook. Siamo a Porto Rico ma la vicenda ha superato i confini ed è diventata virale dopo che la madre ha pubblicato le immagini del figlio.

All’inizio il bambino voleva giocare con le bambole della sorella, ma lei non voleva prestargliele, così ne ha chiesta una tutta sua.

“Mamma, comprami una bambola. Voglio diventare il miglior papà del mondo” Ha detto il bambino.

La donna ha immediatamente accolto la sua dolcissima richiesta. Ha comprato una bambola al suo piccolo che da allora non fa che giocare al papà.

Les cuento que mi hijo, quien juega con su hermana TODOS los días, me pidió que le comprara una muñeca porque su hermana… Posted by Rocío Natalia on Monday, October 12, 2020

Le fotografie hanno ricevuto migliaia di commenti. In tanti si sono complimentati col piccolo e hanno lodato anche la mamma, capace di combattere gli stereotipi legati alla mascolinità per compiacere il figlio instillando in lui la cura dei potenziali futuri figli.

Così, di fronte a qualsiasi critica, la donna ha detto con fermezza che la sua intenzione è educarlo, non solo perché sia ​​un buon padre o sia interessato a condividere le responsabilità di una casa, ma anche per cambiare la società.

“Sto insegnando a mio figlio a collaborare a casa permettendogli di fare il buon padre, mi assicuro di lasciare un uomo eccellente a questo mondo. È così che cambieremo questa società”.

Bravi!

Fonte di riferimento: Facebook/Rocioriveradiazmca

LEGGI anche: