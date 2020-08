A 9 anni si taglia per la prima volta i capelli per donarli ai bambini malati di cancro

Reilly Stancombe è un bambino di 9 anni dell’Essex, Regno Unito, che ha deciso di lasciarsi crescere i capelli lunghissimi per assomigliare al suo idolo del calcio, Gareth Bale. Per questo non se li è mai tagliati e alla sua età può sfoggiare una bionda chioma davvero invidiabile.

O sarebbe meglio dire, “poteva sfoggiare”, perché nel frattempo se li è tagliati e per una nobile causa. Vedendo dei bambini malati di cancro perdere i capelli durante la chemioterapia, Reilly è rimasto particolarmente colpito, e volendo fare qualcosa per loro, ha deciso di donare i capelli, la cosa a cui era più attaccato in assoluto, al Little Princess Trust, dove vengono trasformati in parrucche destinate ai giovanissimi malati.

Reilly Stancombe before having his first ever haircut at Masters & Misters barbers in Clacton-on-Sea, Essex, to raise… Pubblicato da Zia Pervaiz su Martedì 18 agosto 2020

Al momento del taglio, i capelli di Reilly erano lunghissimi e il bambino ha ammesso di aver avuto un po’ di paura mentre veniva privato della sua amatissima chioma.

Reilly Stancombe has his first ever haircut at Masters & Misters barbers in Clacton-on-Sea, Essex, to raise money for… Pubblicato da Zia Pervaiz su Martedì 18 agosto 2020

Ma non si è fermato qui, il bimbo ha anche lanciato una raccolta fondi su GoFundMe di beneficenza sempre destinata a “The Little Princess Trust” ed è riuscito a raccogliere oltre 6.361 £.

Ha inoltre affermato che spera che i bambini malati, grazie alle parrucche realizzate con i suoi capelli, possano sentirsi più a proprio agio. Che cuore generoso!

