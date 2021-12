Uno studio svela le conseguenze sui bambini del consumismo che può provocare loro disturbi psicologici importanti. Per fortuna possiamo cambiare questa tendenza.

Il tuo bambino ha appena scritto una graziosa letterina a Babbo Natale con una sfilza di richieste di giocattoli di plastica, effimeri e costosissimi? Tuo figlio o tua figlia adolescente richiede costantemente soldi per comprare vestiti, scarpe, telefonini e gadget particolarmente cari?

Non c’è da sorprendersi, perché, bombardati dalla pubblicità e anche dall’esempio dei più grandi, i bambini sono facili prede del consumismo. Eppure il desiderare e l’ottenere tutti questi oggetti, potrebbe minare fortemente il benessere dei bambini. La buona notizia è che possiamo ancora cambiare questa cultura nella nostra famiglia.

I segnali del consumismo

Scatole traboccanti di giocattoli inutilizzati, frigoriferi zeppi di cibo che non riusciremo a mangiare, armadi ingombri di vestiti che non usiamo, cantine e garage pieni di oggetti abbandonati. Eppure continuiamo a comprare, comprare e non siamo mai soddisfatti. Le richieste incessanti dei bambini ci stordiscono e alla fine finiamo per “viziarli”, nostro malgrado, credendo di farli contenti. Eppure questo circolo vizioso, piuttosto che creare una vera felicità e un vero benessere, è foriero di insoddisfazione nel breve e nel lungo periodo. Inoltre, le nostre case sono piene di cose inutili e il nostro portafogli quasi vuoto! Per non parlare dell’enorme danno che si infligge all’ambiente sia per la produzione che per lo smaltimento di questo prodotti. (Leggi anche: Consumismo relazionale: perché amiamo le cose e usiamo le persone)

La ricerca

Gli studi hanno dimostrato che un’attenzione spropositata ai beni materiali danneggia il nostro benessere e quello dei nostri figli. Secondo quanto afferma la ricerca, il materialismo comporta insoddisfazione, infelicità, una diminuzione della vitalità e della cooperazione sociale, nonché patologie psichiche, come depressione e ansia, e poca empatia verso gli altri. Chi è troppo attaccato ai beni materiali e proietta molta importanza al possesso di oggetti materiali è più propenso ad avere un comportamento antisociale e perfino razzista.

Altri studi dimostrano che il consumismo possa essere la causa dell’aumentato narcisismo tra i giovani e del recente calo dell’empatia.

Come crescere bambini meno consumisti

Per fortuna le cose stanno un po’ cambiando e la nuova sensibilità verso l’ambiente potrebbe essere una leva importante per tutti. La stessa ricerca mostra che questa tendenza si può sterzare e noi genitori ne abbiamo il potere!

Per prima cosa dobbiamo fare attenzione a come ci comportiamo noi. Siamo propensi a comprare troppo o siamo fashion victim? Come parliamo dei soldi e degli altri davanti ai nostri bambini? L’esempio, infatti, è la prima arma per influire sul loro comportamento.

Se il bambino strilla come un matto davanti a tutti al negozio dei giocattoli, al supermercato, o davanti al frigo, ricorda che non gli stai facendo un grande favore accontentandolo. Anzi, troppa permissività può portare a problemi per tutta la vita come un’alimentazione squilibrata o l’incapacità di gestire i soldi.

La felicità del fare insieme

Il concetto di felicità deve essere slegato dal possedere e dal consumare. Bisogna spostare l’attenzione su attività che danno una gioia più vera e più duratura.

Allora è meglio dedicare del tempo a delle attività da svolgere in famiglia: stare insieme all’aria aperta, fare attività creative, dedicarsi insieme al volontariato, trascorrere il tempo con gli amici o leggendo. Per molti bambini trascorrere del tempo di qualità con i genitori è il vero regalo!

Moderazione

Bisogna fare attenzione al modo in cui parliamo dei soldi e delle cose che vogliamo. Per questo funziona mostrare moderazione nello shopping e parlare più del piacere che deriva dalla condivisione di momenti con gli amici o in famiglia.

Limitare l’esposizione alla pubblicità

In TV la pubblicità per bambini è continua e aggressiva. Prova allora a limitarla il più possibile, usando app o programmi in streaming. Inoltre spiega qual è l’obbiettivo della pubblicità e il grande potere che ha, di cui non dobbiamo essere succubi.

Educare al dono

La ricerca mostra che donare dà più felicità del ricevere. Insegna ai bambini a donare i loro giocattoli che non usano più o i vestiti che sono diventati stretti.

Riciclare e comprare di seconda mano

Organizza con le amiche mercatini di scambio di giocattoli e vestiti usati. Oppure inizia a comprare di seconda mano, con le nuove app si fannon grandi affari e spesso i giocattoli sono quasi nuovi.

Educare alla gratitudine

Educali ad apprezzare quello che hanno e quello che ricevono dagli altri. Non solo riguardo le cose materiali ma anche la salute, la famiglia, gli amici, la natura e la fortuna di vivere in un paese libero dalle guerre e dallo sfruttamento del lavoro infantile. Ogni giorno a tavola si può parlare di qualcosa che è successo di cui si è particolarmente grati.

Parlare, leggere e mindfulness

Anche durante l’infanzia bisogna parlare di come si guadagnano i soldi e come si spendono. Del fatto che a volte bisogna rinunciare a qualcosa perché non rientra nel nostro budget. Inoltre è bene che imparino a distinguere tra il desiderio e il bisogno.

Parlare dell’impatto ambientale delle cose che compriamo, dei giocattoli di plastica o del cibo che sprechiamo. I bambini sono molto sensibili a questi aspetti e capirebbero sicuramente!

Ci sono anche tanti libri che enfatizzano la generosità, la gratitudine e l’arte di apprezzare quello che abbiamo.

Anche la mindfulness si è dimostrata molto efficace per ridurre il materialismo. Vivere il presente intensamente fa apprezzare di più quello che si ha e si proietta meno importanza verso quello che non si ha e verso il futuro.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Ti potrebbe interessare anche: