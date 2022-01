Il villaggio portoghese dove i genitori fanno fumare i bambini per l’Epifania

Mentre nel resto del mondo, nel giorno dell’Epifania, i bambini aspettano la calza della Befana, in un piccolo villaggio portoghese si consuma una pratica consolidata che da sempre però, desta clamore: i genitori incoraggiano i figli minorenni a fumare.

A Vale de Salguiero, un villaggio nel nord est del Portogallo, succedono cose assai strane nel giorno dell’Epifania, perché proprio il 6 gennaio le famiglie comprano pacchetti di sigarette ai loro bambini e gli permettono di fumare.

Una tradizione, se così la si può definire, che viene tramandata da secoli, ma sul perché la si pratichi rimane ancora un mistero. Durante le celebrazioni che durano due giorni, ci sono danze, falò, musica con la cornamusa, cibo e vino in abbondanza.

E fin qui nulla di strano. Ciò che lascia perplessi è che durante la festa può capitare di vedere bambini di appena cinque anni che fumano accanto a mamma e papà. Sebbene l’età legale per acquistare tabacco in Portogallo sia 18 anni, durante l’Epifania tutto diventa zona franca e le autorità non intervengono per impedire la situazione.

Ma se per noi tutto questo potrebbe essere sconsiderato e assurdo, diversamente la pensano gli abitanti del villaggio.

“Non so perché esiste questa tradizione, ma non ci vedo nulla di male perché i bambini non fumano davvero, non ispirano. Succede solo in questi giorni, poi non chiedono più sigarette”, spiega una donna del luogo.

Jose Ribeirinha, uno scrittore che ha pubblicato un libro sulle festività della zona, che risalgono ai tempi pagani, ha detto che le radici della tradizione sono sconosciute, ma potrebbero avere a che fare con la celebrazione della rinascita della natura e della vita umana.

In pratica, durante il solstizio d’inverno, in questo villaggio ci si prenderebbe la libertà di fare cose che sono fuori dalla norma nel resto dell’anno. Cosa ne pensate?

Foto: AP Photo / Armando Franca

