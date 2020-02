Bambini a casa da scuola per il coronavirus: scrittori creano un sito di racconti e giochi per combattere la noia

Si chiama “Lezioni sul sofà” ed è un sito nato per tenere compagnia ai bambini e ai ragazzi costretti a casa da scuola per l’emergenza coronavirus. Lo hanno ideato Matteo Corradini e Andrea Valente, coinvolgendo tanti colleghi che non solo scrivono racconti ma fanno anche video e audio dedicati all’infanzia.

Non potendo, per il momento, continuare a raccontare storie a scuola, hanno pensato di farlo online, dove hanno messo a disposizione moltissime risorse gratuite, dai racconti agli audio, dai video ai giochi e laboratori, che terranno compagnia ai bambini e ai ragazzi costretti a stare a casa.

Presentando il progetto su facebook, Matteo Corradini ha scritto:

“C’è in giro un virus che si chiama Corona. Le scuole sono chiuse. In giro consigliano di non andare. Come fare a scacciare la noia? Ci pensiamo noi scrittrici e scrittori italiani: facciamo noi lezione! Sulle cose più diverse, su quelle che ci piacciono, su quelle che vi piacciono, su quelle che non conoscevate, e su quelle che amate. Sono lezioni a casa, sono lezioni sul sofà”.

Nel progetto ha detto di aver coinvolto Andrea Valente e un gruppo di amici, autori, autrici che stima, per non lasciare soli i ragazzi in balia dei compiti e dei malefici videogame:

“Con Andrea Valente ho pensato di radunare un gruppo di amici, autrici e autori che stimo, intorno a un progetto sperimentale: le lezioni sul sofà, per tutti quei ragazzi (e sono centinaia di migliaia) costretti a casa perché le scuole son chiuse, causa Coronavirus. Non lasceremo soli i nostri ragazzi in balia dei compiti e dei malefici videogame!! 😉 Così le lezioni le facciamo noi.”

L’idea è piaciuta molto tant’è che il sito è stato cliccato migliaia di volte e per una mezz’ora è andato persino in tilt.

Tra gli autori coinvolti ci sono il poeta e scrittore Bernard Friot con la storia “Muratore della Valtellina”, e poi ci sono le “Favole al telefono” di Gianni Rodari, ma anche laboratori creativi per bambini dai 6 anni in su, come quello proposto online da Silvia Bonanni, ispirato al libro “Calzarughe, Bodyfanti e altri animali da salvare”. E tanti altri tutti da scoprire!

