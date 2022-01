Bimba di 15 mesi muore soffocata da un pezzo di pane: imparare le manovre di disostruzione è un dovere di tutti

Una bambina di 15 mesi è deceduta ieri a Romentino, in provincia di Novara, soffocata da un boccone di cibo che le aveva ostruito la trachea, secondo i testimoni da un pezzo di pane.

I familiari sarebbero usciti in strada in cerca di aiuto, mentre la bambina stava soffocando. I vicini hanno chiamato il 118 e tentato le manovre per salvare la piccola, ma tutto è stato inutile.

Purtroppo questi sono eventi che capitano molto più spesso di quanto si possa immaginare. In Italia, secondo l’Istituto superiore di sanità, si può dire che si verifichino circa 450 episodi di inalazione di corpo estraneo ogni anno e che la mortalità si aggira intorno a 30 bambini con meno di 4 anni ogni anno.

Cosa possiamo fare?

Non dobbiamo vivere nel terrore, ma essere consapevoli. È nostro dovere esserlo: dobbiamo tutti formarci per intervenire. I soffocamenti continuano ad avvenire, soprattutto in età pediatrica, ma anche in età adulta. Abbiamo pochi secondi per intervenire. Imparare le manovre di disostruzione ed impararle bene, deve essere patrimonio di tutti. Facciamo tutti uno e più corsi di disostruzione delle vie aeree e manovre salvavita.

