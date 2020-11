Bimba di 4 anni rischia la vita per imitare quello che aveva visto in un video su TikTok

Una bambina di 4 anni, dopo aver visto un video sui social, ha cercato di imitare la protagonista, procurandosi delle ferite e rischiando seriamente di morire. A denunciare il fatto è stata la mamma su Facebook.

Una donna ha raccontato cosa è accaduto alla figlia dopo aver visto un video su TikTok. Protagonista una ragazza che si impiccava con l’intento poi di diventare un fantasma. Tutto falso ovviamente e non replicabile ma non per la mente di una bambina piccola che ha pensato invece di imitarla.

La bambina ha preso le tende di casa, se le è strette intorno al collo 3 volte ed è saltata giù. La madre fortunatamente si trovava lì in quel momento ed è prontamente intervenuta.

Così ha commentato:

“La mia bambina di 4 anni innocente ha quasi perso la vita per via di uno stupido video di TikTok. Allora ragazzi, vi prego, fate attenzione ai bambini e a cosa guardano”

Un episodio che, almeno questa volta, non si è trasformato in tragedia ma che ci insegna quanto sia importante tenere lontani i bambini (soprattutto così piccoli) da internet e dai social che, se mal utilizzati, presentano per loro davvero troppe insidie.

Fonte: Facebook

