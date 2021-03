Autismo, più comune nei bambini di quel che si pensasse. Il più grande studio mai fatto

In Inghilterra è emerso che l’autismo è più comune tra i bambini di quanto non si fosse mai pensato in precedenza, con tassi più alti tra gli alunni neri rispetto ai loro coetanei bianchi. I bambini socialmente svantaggiati, cioè, avrebbero maggiori probabilità di soffrire del disturbo dello spettro autistico.

È quanto emerge da uno studio sui bambini condotto da scienziati dell’Università di Cambridge e i ricercatori dell’Università di Newcastle e dell’Università di Maastricht, che ha rilevato come 1 su 57 bambini in Inghilterra sia nello spettro autistico e come gli alunni neri e cinesi abbiano rispettivamente il 26% e il 38% di probabilità in più di essere autistici.

Leggi anche: Usare la marijuana durante la gravidanza potrebbe aumentare il rischio di autismo. Lo studio

Il disturbo dello spettro autistico (ASD) influenza la comunicazione e il comportamento e si pensa che colpisca l’1-2% delle persone in tutto il mondo, con diagnosi più comuni tra i maschi rispetto alle femmine. Tuttavia, ci sono state poche ricerche su larga scala sulla sua prevalenza e se differisce con l’etnia.

Ora i ricercatori affermano che un’analisi dei dati di oltre 7 milioni di scolari in Inghilterra non solo rivela che l’ASD è più comune di quanto prima si pensasse, ma che ci sono notevoli differenze nella sua prevalenza in tutto il Paese e tra i diversi gruppi.

Lo studio

“Questo è il più grande studio fino ad oggi nel mondo”, ha detto il dott. Andres Roman-Urrestarazu del dipartimento di psichiatria dell’Università di Cambridge e coautore della nuova ricerca.

Sulla rivista Jama Pediatrics, Roman-Urrestarazu e colleghi rivelano come hanno analizzato i dati del censimento scolastico primaverile del 2017 ottenuto dal database nazionale degli alunni in Inghilterra per determinare la prevalenza di ASD tra gli scolari dai 5 ai 19 anni nelle scuole.

Questo censimento registra se i bambini hanno ricevuto una diagnosi di ASD attraverso le autorità locali e il NHS, o sono stati contrassegnati come affetti da autismo attraverso una valutazione scolastica.

I risultati rivelano che 119.821 alunni avevano ASD, di cui 21.660 avevano difficoltà di apprendimento. Se aggiustato per età, sesso e altri fattori, il team afferma che equivale all’1,76% degli scolari in Inghilterra con ASD, una cifra superiore all’1,57% suggerita da uno studio precedente e più piccolo condotto dal team.

L’aumento, aggiungono, è probabilmente dovuto a un migliore riconoscimento dell’ASD. Tuttavia, la prevalenza non era uniforme. Come negli studi precedenti, l’ASD è risultato essere più comune nei ragazzi e negli uomini rispetto alle ragazze e nelle donne, ma c’erano differenze geografiche ed etniche sorprendenti, con difetti dello spettro autistico più comuni tra gli alunni neri, di cui il 2,11% ha riscontrato ASD, e più bassa negli alunni irlandesi, di cui lo 0,85% aveva ASD. Tra gli alunni bianchi, la cifra era dell’1,84%.

Disparità evidenti, alla base delle quali potrebbero esserci l’accesso degli individui alla diagnosi o il riconoscimento dei sintomi, i pregiudizi, i bilanci delle autorità locali e altre questioni. In più, lo studio potrebbe avere dei limiti, incluso il fatto che potrebbe sottostimare il numero di bambini affetti da autismo. Ma un dato sembra certo: lo svantaggio sociale è un fattore importante. Anche stavolta.

Fonti: Jama Pediatrics

Leggi anche: