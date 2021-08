Non solo antistress: 11 giochi divertenti e attività educative da fare con il Pop-it

Gioco del momento adatto a bimbi e adulti, il Pop-it ha conquistato davvero tutti. Scopriamo le attività educative che si possono realizzare

Il Pop-it è il gioco del momento. Adatto sia per grandi, come anti-stress, sia per bambini, questo accessorio è realizzato silicone morbido e presenta delle bolle colorate che vanno schiacciate davanti e dietro, per continuare a giocare all’infinito. Questo gioco ha tantissimi benefici, i più piccoli ad esempio possono allenare la motricità fine e la concentrazione, anche in caso di ADHD o autismo. (Pop it: il gioco del momento che sviluppa la motricità fine e rilassa i bambini)

Il Pop-it è un gioco sensoriale, con cui i bimbi possono rilassarsi, ma anche svolgere esercizi di alfabetizzazione, giochi di logica e matematica. Di seguito alcune idee per attività divertenti ed educative.

Lettere dell’alfabeto

Con il Pop-it si possono imparare a conoscere le lettere dell’alfabeto, perché alcuni modelli hanno disegnate le singole lettere su ogni bolla. Una delle attività è far scoppiare le bolle imparando a leggere le lettere.

Capire l’esatta pronuncia

Pronuncia una parola, quindi fai scoppiare una bolla per ogni fonema; un gioco perfetto per i bambini dell’asilo.

Ortografia

Con il Pop-it puoi esercitarti a scrivere le parole facendo scoppiare le lettere. Dovrai scrivere parole semplici, che non hanno lettere doppie.

Conteggio delle sillabe

Esercitati a contare le sillabe. Come? Pronuncia la parola e ogni volta che dici una sillaba, fai scoppiare una bolla.

Consapevolezza delle parole

La consapevolezza delle parole è semplicemente la capacità di ascoltare le parole come unità di suono. Le parole sono le più grandi unità di suoni, quindi è la più semplice di tutte le abilità di consapevolezza fonologica. Per esercitarti, pronuncia una frase e chiedi al tuo bimbo di far scoppiare una bolla per ogni parola. Questa attività di apprendimento cinestetica è molto utile per i bambini con una debole consapevolezza fonologica.

Imparare i colori

Il Pop-it è tutto colorato, per questo si può usare per imparare i colori. Nomina uno o due colori, e il bimbo dovrà scoppiare le bolle dei colori corrispondenti.

Contare fino a 100

Con un Pop-It da cento bolle, puoi imparare a contare fino a 100. Come fare? E’ semplicissimo, inizia a contare e a scoppiare le bolle contemporaneamente fino a quando non arrivi a 100.

Numeri pari e dispari

Con questo accessorio puoi esercitarti a identificare i numeri pari e dispari.

Fai scoppiare i numeri

Insieme a un amico o al fratellino, a turno, tira un dado e fai scoppiare tante bolle. Questo è un ottimo modo per lavorare sulla corrispondenza uno a uno e, ovviamente, imparare a contare.

Addizione e sottrazione

Esercitati con l’addizione o la sottrazione con il Pop-it. Puoi allenarti a fare semplici operazioni matematiche, come 2 + 2, scoppiando le bolle.

Imparare le quantità

Con il Pop-it i bimbi più piccoli possono imparare le quantità, ad esempio, scoppiando un determinato numero di bolle possono avere una chiara visione delle quantità.

