Piccoli astronauti crescono: le attività per i bambini della Nasa, da fare a casa

Lancia razzi, crea un calendario con le fasi lunari, contribuisci agli esperimenti sulla stazione spaziale. Queste alcune delle attività scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, divertenti per tutta la famiglia, proposte dalla Nasa

Da oltre un mese i bambini sono chiusi in casa per via del coronavirus e potrebbero iniziare a essere stanchi delle quattro mura domestiche. È la Nasa a correre in aiuto dei genitori proponendo una serie di attività davvero molto stimolanti per i più piccoli.

Le scuole sono chiuse già dai primi di marzo e stare in casa e lontani dagli amici può essere pesante per i bambini. A offrire nuove idee è la Nasa che suggerisce una serie di attività per i piccoli appassionati del cielo. Ce ne sono di vari tipi e adatti a tutte le età, alcuni sono lavoretti manuali, altri veri e propri esperimenti da fare insieme a mamma e papà.

1. Costruisci un razzo

Crea un razzo di carta usando materiali di recupero presenti in casa. Di certo non raggiungerà mai la luna ma lo spazio della cameretta potrà essere ampiamente esplorato.

Qui tutte le istruzioni

2. Crea un calendario con le fasi lunari

Vi siete mai chiesti quando sarà la prossima luna piena? Possiamo calcolare con facilità le date e gli orari mese per mese e costruire un calendario per tenerle sempre sott’occhio.

Qui le istruzioni dettagliate e il videotutorial della Nasa per realizzarlo:

3. Allenati per diventare un astronauta della stazione spaziale

Grazie al National Lab e a Space Station Explorers, è possibile creare dei progetti per l’equipaggio, ma anche scoprire i razzi, condurre virtualmente una passeggiata nello spazio e persino progettare la tua stazione spaziale.

Qui tutte le informazioni

4. Scegli la prossima pianta che vivrà e crescerà sulla stazione spaziale

Aiuta a selezionare le prossime piante che andranno nello spazio, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale in autunno per la missione di ricerca ExoLab-8. Un’attività che può essere proposta anche dagli insegnanti: gli studenti possono scegliere tra una serie di legumi. Clicca qui

“Conduci esperimenti a casa e confrontali con gli esperimenti condotti sulla stazione spaziale, inclusa la crescita della tua “pianta aliena” dice la Naa.

5. Contribuisci agli esperimenti sulla ISS

È possibile prendere parte agli esperimenti in corso sulla stazione spaziale guardando foto e video e condividere le proprie scoperte con gli scienziati attraverso la pagina Orion’s Quest .

Come? Attraverso le “missioni” proposte, ossia attività pratiche pensate per stimolare l’interesse dei ragazzi.

6. Monitora il passaggio della Stazione spaziale e fai un tour virtuale

E’ possibile tenere traccia della Stazione spaziale mentre orbita attorno alla Terra e richiedere persino che una foto della tua casa venga scattata dallo spazio attraverso il Sally Ride EarthKAM. Esistono numerose app per smartphone per tracciare il passaggio della ISS ma questa è la pagina ufficiale della Nasa. Inoltre puoi fare un tourr virtuale all’interno della Stazione da questo link

7. Visita il sistema solare e i pianeti…

Viaggia virtualmente nello spazio, esci fuori dai confini terrestri e vola verso Marte, Giove e Saturno attraverso le splendide immagini della Nasa.

8. …poi vola oltre ed esplora gli esopianeti e la Via Lattea

Attraverso l’Exoplanet Travel Bureau della Nasa, è possibile spingersi al di fuori dei confini del sistema solare e compiere un emozionante viaggio virtuale nella nostra galassia, la Via lattea. Si possono anche scaricare e stampare poster di esopianeti e pagine da colorare. Clicca qui per scaricare le immagini

9. Gioca con le stelle

Il Kids’Club della NASA offre giochi divertenti ma educativi che consentono ai bambini di svolgere varie attività, come guidare un rover su Marte e prepararsi a essere un astronauta.

Clicca qui per accedere al Kids’ Club

10. Ascolta le storie raccontate dagli astronauti

Mettiti comodo e ascolta gli astronauti che leggono libri e raccontano storie a tema scientifico dalla stazione spaziale. È possibile trovare i video anche su Instagram, Facebook e Twitter .

