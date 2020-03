“Andrà tutto bene”: sui balconi d’Italia gli arcobaleni della speranza disegnati dai bambini

Si sta diffondendo un po’ in tutta Italia una bellissima iniziativa che ci riempie di fiducia e speranza aiutandoci ad affrontare con uno spirito più positivo l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Tanti gli arcobaleni disegnati dai bambini e appesi fuori dai balconi che ci ricordano che “andrà tutto bene”.

Ce la stiamo mettendo tutta per arginare la diffusione del Coronavirus e fare in modo che questo microrganismo, che ci sta facendo vivere nella paura, se ne vada per sempre. Un bel contributo, soprattutto nel tenere alto l’umore delle famiglie, lo stanno dando anche i bambini.

Sono comparsi un po’ ovunque, soprattutto nelle zone più colpite dal virus, dei bellissimi arcobaleni colorati disegnati su grossi cartelloni ma soprattutto lenzuoli, appesi poi dalle famiglie su balconi, terrazzi, giardini o finestre e condivisi sui social.

Un semplice gesto che però, proprio perché diffuso e condiviso, si è trasformato in una specie di ondata di fiducia e speranza. Sentimenti di cui abbiamo grande bisogno in questo periodo difficile.

Sembra che l’iniziativa sia partita da un gruppo di mamme ma ora è talmente diffusa e condivisa sui social e i gruppi Whatsapp che diventa difficile capire da dove sia realmente partita. Ma la cosa non è poi così importante, quello che ci interessa è che vada avanti.

Quando è stata l'ultima volta che abbiamo preso un foglio ed un colore?Quand'è stata l'ultima volta che ci siamo presi… Pubblicato da Lallo Baby, l'Outlet del Pannolino su Martedì 10 marzo 2020

Volevo condividere questa iniziativa.#iorestoacasa #andratuttobene #bambini#speranza Pubblicato da Virginia Falcione su Martedì 10 marzo 2020

Quando è stata l'ultima volta che abbiamo preso un foglio ed un colore?Quand'è stata l'ultima volta che ci siamo presi… Pubblicato da Lallo Baby, l'Outlet del Pannolino su Martedì 10 marzo 2020

Si può iniziare subito a realizzare il proprio arcobaleno ma in alternativa l’appuntamento virtuale è per sabato 14 marzo quando Roma e tante altre città e paesi d’Italia si sentiranno più vicini proprio grazie alla partecipazione condivisa a questa iniziativa.

Facciamoci contagiare anche noi da questa ondata di positività. Mettiamo subito i nostri bambini all’opera e dipingiamo un arcobaleno della speranza perché sì è sicuro, prima o poi, tutto andrà bene!

Ecco qualche arcobaleno già realizzato dai bambini da cui prendere spunto per le vostre creazioni…

Fonte: Facebook

Leggi anche: