Succo di frutta e tè gratis per tutte le mamme che allattano in questo bar

Spesso l’allattamento al seno è osteggiato in vari modi e nutrire il proprio bambino nei luoghi pubblici è ancora troppo spesso un tabù. Non è il caso però di questo locale argentino che ha esposto una lavagna con un bel messaggio per tutte le mamme che le invita ad accomodarsi e a gustare succo o tè gratis!

Un bar di Argüello (quartiere di Córdoba, Argentina) già da tempo si prende cura di tutte le neo mamme con un’iniziativa sempre valida. Pochi giorni fa è apparsa una lavagna che segnala la possibilità per chi allatta di farlo all’interno e all’esterno del locale senza bisogno chiedere il permesso. Le mamme possono mettersi comodamente sedute e sorseggiare un buon succo di frutta o un tè, gratuitamente offerti dalla ditta!

Come si legge anche sul post di Facebook pubblicato dal bar:

“Mamma: se vuoi allattare al seno il tuo bambino … passa senza chiedere il permesso e chiedi tè o succo gratuiti (non devi comprare nulla)”

Un esempio di empatia e generosità non scontato che ha avuto un grande successo tanto che moltissimi clienti o nuovi simpatizzanti del bar si sono congratulati con i gestori per la loro idea e hanno condiviso il post più di 20mila volte per far conoscere l’iniziativa.

Allattare al seno anche in pubblico è un diritto di madri e bambini, riconosciuto tra l’altro dalle Nazioni Unite e dal papa stesso, ma ancora pieno di tabù. Diventa essenziale, quindi, che l’intera società sia impegnata a incoraggiarlo e facilitarlo ogni volta che è possibile.

Non ci sono orari, i bambini possono richiedere cibo o contatto in qualsiasi momento anche quando sono in strada e del resto un neonato ha il diritto di essere nutrito indipendentemente da dove si trova. E’ dunque molto apprezzato trovare luoghi amichevoli come questo bar di Cordoba.

Una bella iniziativa che meriterebbe di essere condivisa e imitata da altri locali pubblici, dal momento che sfortunatamente non in tutti i posti mamme e bambini sono i benvenuti.

