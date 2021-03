In edicola arrivano le figurine dei MeteoHeroes che salvano le api e la biodiversità

I MeteoHeros arrivano in edicola e ,insieme a Legambiente, lanciano il primo album di figurine per salvare le api e la biodiversità

I supereroi più ecologici della Tv arrivano in edicola con un album di figurine pensato appositamente per aiutare i bambini ad imparare il rispetto della natura. I MeteoHeroes, la fortunata serie di cartoni animati prodotti da Meteo Expert-IconaClima e Mondo TV in onda ogni giorno su Cartoonito e su Boomerang, diventano una raccolta figurine che contribuirà a salvare le api e a sostenere la campagna Save the Queen di Legambiente: ogni bustina di figurine venduta, infatti, contribuirà a donare una casa per un’ape. (Leggi anche:

L’album dei MeteoHeroes, pubblicato da Idea Lab, prende spunto dalle divertendi avventure dei sei piccoli supereroi dotati ciascuno di uno specifico superpotere che consente di scatenare gli agenti atmosferici per proteggere natura e ambiente e si compone di 32 pagine e 180 figurine adesive. Ogni bustina, venduta al prezzo di 70 centesimi, contiene 5 figurine di cui una olografica, mentre l’album costerà 3,50 comprensivo di 4 pacchetti.

Slogan della collezione, presente anche sulla copertina dell’album, è, non a caso, “Aiutaci a salvare le api!”. “Save the Queen” e riassume l’obiettivo di tutelare gli insetti impollinatori, sentinelle ecologiche per antonomasia, oggi in pericolo a causa dell’agricoltura intensiva, pesticidi e cambiamenti climatici, creando in primo luogo un’alleanza con gli apicoltori, ma anche facendo rete con i territori e promuovendo attività didattiche e di ricerca alla luce dei dati allarmanti sulla salute di api, bombi ecc.. Nell’ultimo decennio, solo in Italia, sono scomparsi, infatti, 200 mila alveari, 10 milioni in tutto il mondo.

“Siamo molto soddisfatti di aver realizzato questa collezione di figurine, che aiuterà i bambini ad imparare l’importanza di proteggere l’ambiente, nell’ambito di questa prestigiosa collaborazione con Legambiente”, sottolinea Stefano Simonelli, socio fondatore di Idea Lab. “Con questo progetto editoriale intendiamo educare-divertendo i bambini più piccoli che si avviano alle elementari. Abbiamo anche preparato dei bellissimi kit educativi multimediali per le scuole, che insieme all’album di figurine potranno rappresentare un originale esperimento educativo nell’ambito della didattica a distanza”.

L’album, che si apre con l’introduzione del noto meteorologo Andrea Giuliacci, testimonial della serie, comprende anche approfondimenti su Spotify nei “MeteoHeroes Podcast” oltre che la possibilità per famiglie e insegnanti, di scaricare online materiali didattici a tema ambientale sul nuovo sito ufficiale www.meteoheroes.com

“Siamo orgogliosi di questa importante collaborazione con Legambiente, che con il nostro partner Meteo Expert-IconaClima ci consente di dimostrare concretamente l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente e della natura”, dichiara Matteo Corradi, CEO e presidente di Mondo TV. “Una parte dei proventi derivanti dalla vendita dei prodotti su licenza ispirati ai sei piccoli supereroi, realizzati in maniera sostenibile e con il co-branding di Legambiente, saranno infatti devoluti per supportare “Save the Queen”. È un modo per poter contribuire nel nostro piccolo, con un semplice gesto, alla missione di Legambiente”.

“La collaborazione con Meteo Expert-IconaClima e Mondo TV è un tassello fondamentale del nostro percorso: la collezione di figurine ‘MeteoHeroes’ consente infatti, da un lato, di supportare la campagna ‘Save the Queen’ a favore delle api e della biodiversità, dall’altro di arrivare ai più piccoli per far comprendere loro in maniera semplice e accattivante un fenomeno complesso come quello dei cambiamenti climatici”, dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente. “Uno strumento che potrà rendere più consapevoli e modificare in meglio le abitudini quotidiane delle nuove generazioni le quali, prendendo esempio dai supereroi protagonisti delle avventure illustrate, potranno contribuire in maniera concreta a salvare il mondo”.

Fonti: Legambiente/Mondo TV

LEGGI anche: