6 idee regalo davvero ecologiche per un regalo di Natale a misura di neonati

Fare un regalo di Natale a un neonato è un’impresa tutt’altro che facile. Certo, potresti uscire e comprare le tutine più carine del mondo in qualsiasi negozio, ma le migliori idee regalo per neonati sono quelle che aiutano a rendere più semplice la vita della famiglia durante la crescita del bebè, con un occhio di riguardo per l’ambiente.

Sono sempre di più, infatti, le famiglie che cercano per i loro piccoli fagottini articoli davvero ecologici: prestano attenzione alla provenienza dei prodotti e alla loro composizione, vogliono acquistare articoli per bambini sicuri e non tossici, per salvaguardare sicurezza, salute e ambiente.

Purtroppo orientarsi tra le tante offerte di prodotti green non è facile. Per questo, vi vogliamo semplificare la vita nella ricerca del regalo sostenibile perfetto per un neonato, perché su Tatanatura potete andare a colpo sicuro.

Una sola regola prima di cominciare: confrontatevi con i genitori del neonato, non c’è niente di meglio di un regalo davvero utile al bambino e alla famiglia. Chiedere direttamente a loro è la strada più giusta, oltre che molto apprezzata, per evitare di regalare doppioni e oggetti che non verranno mai utilizzati. Sarebbe un peccato, non vi pare?

Ecco una lista di prodotti davvero utili e green, perfetti da regale a un neonato a Natale, dai pannolini lavabili ai vestiti che crescono con il bambino, passando per morbide copertine bio e prodotti per l’igiene ecologici con ottimo Inci.

Copertine in cotone bio

Coccole, tenerezza, colore e divertimento: tutto in una sola coperta realizzata in cotone biologico di altissima qualità, adatta ai neonati sin dal primo giorno di vita. Grazie alle sue dimensioni, però, può essere utilizzata anche per bambini di 4-5 anni. Ekomicro di Tatantura è un’idea regalo perfetta per Natale.

Pannolini lavabili

Ogni anno, oltre 37 miliardi di pannolini usa e getta finiscono nelle discariche in questo Paese. I pannolini lavabili sono l’alternativa green perfetta, sempre che la famiglia abbia intenzioni di usarli. meglio ripiegare su pannolini biodegradabili, sempre utili e graditi.

Leggi anche: 10 scuse per non usare i pannolini lavabili

Collana allattamento

Le collane allattamento sono pensate per le mamme che portano in fascia e che allattano. Infatti, grazie ai loro colori e ai diversi materiali attraggono l’attenzione del bambino. Cercate prodotti artiginali con perle di legno naturale non trattato e cotone lavorato ad uncinetto certificato Oeko-Tex. Utili anche durante la dentizione.

Bavaglini in silicone

I bavaglini in silicone sono morbidi e flessibili, che li rende perfetti da portare in viaggio. Ma soprattutto sono facilissimi da pulire e durano a lungo. La facilità di pulizia lo rende pronto per il prossimo pasto in pochissimo tempo, basta usare un panno umido o sciacquarli sotto l’acqua corrente. Il silicone non contiene BPA o allergeni.

Anelli in gomma naturale per la dentizione

La dentizione può essere difficile, per tutta la famiglia. Un anello per la dentizione in gomma naturale è un regalo perfetto per i nuovi genitori che hanno bisogno di una pausa da un bambino che piange e mette i denti. L’anello da dentizione aiuterà a lenire le gengive dolorose e a divertire i più piccoli tutto in una volta. Optate per prodotti in gomma ecologica, privi di BPA e sostanze tossiche.

Leggi: Denti neonato: quando spuntano e rimedi per alleviare il dolore

Prodotti per il bagnetto bio

La schiuma del bagnetto non è mai stata così profumata e naturale. Bagnoschiuma e shampoo in un unico prodotto con buon Inci, specifico per la pelle dei bambini e di tutta la famiglia? Sembra un sogno, ma la Linea Vegetamini nei gusti di: biscotto, cocomero, cocco e banana, rispetta e preserva davvero l’equilibrio idrolipidico della pelle molto più sottile, sensibile e delicata come quella dei bambini. Ricco di avena, malva e bardana, nutre e rafforza la pelle ed i capelli creando una barriera protettiva contro gli attacchi esterni. Il flacone, inoltre, è realizzato in PE GREE ottenuto per il 96% da fonte rinnovabile proveniente da piantagioni sostenibili. Ideale anche la confezione natalizia al gusto di biscotto e un bellissimo ginger bread sulla confezione

.

Leggi anche: