I bambini hanno bisogno di 12 abbracci al giorno per crescere felici e intelligenti

Tutti abbiamo sperimentato il potere di un abbraccio. Per i bambini questo semplice gesto è ancora più importante: dispensare la giusta dose di abbracci può infatti contribuire a farli crescere sicuri, felici e intelligenti.

La famosa psicoterapeuta statunitense, Virginia Satir, era convinta che:

“Abbiamo bisogno di 4 abbracci al giorno per sopravvivere, di 8 abbracci al giorno per sostenerci e di 12 abbracci al giorno per crescere”

Dato che i bambini sono in una continua fase di crescita, sembra che il numero minimo di abbracci da garantirgli sia appunto 12, ma se sono di più è ancora meglio. Non c’è bisogno di contare quante volte abbracciamo i nostri figli, né ci deve essere per forza un motivo, diciamo che il gesto dovrebbe venirci spontaneo e dal cuore ogni volta che lo sentiamo "necessario".

Indubbiamente ci godiamo il momento di coccole ma quello che spesso sottovalutiamo è l’importanza e il valore per i più piccoli di un gesto tanto naturale e umano.

I benefici degli abbracci per i più piccoli sono molti:

stimolano il nervo vago e di conseguenza arrivano al cervello impulsi che hanno effetti benefici su umore, sonno e appetito

fanno produrre dopamina, neurotrasmettitore che aiuta l’umore, dà piacere e attenua lo stress

riducono il livello di cortisolo e di conseguenza lo stress

liberano ossitocina, ormone dell’amore che aumenta fiducia ed empatia riducendo l’ansia

permettono al cervello di svilupparsi al meglio e appunto "crescere"

prevengono capricci e rabbia

L’abbraccio permette al bambino di sentirsi amato, protetto e felice. Getta quindi una base importante per la sua sicurezza personale che è fondamentale per sapersi relazionare al meglio con il mondo esterno, aiutati dalla giusta dose di autostima e senza grossi timori.

Non si tratta solo di intuizioni di psicoterapeuti ed educatori infantili, anche vere e proprie ricerche scientifiche sono riuscite a dimostrare i vantaggi di abbracciare i bambini. I ricercatori del Nationwide Children's Hospital in Ohio hanno notato ad esempio che più si abbraccia un bambino più il suo cervello ha la possibilità di svilupparsi al meglio.

Insomma mai sottovalutare il potere di un abbraccio, soprattutto per i più piccoli. Non ci resta che dispensarli più spesso!

Francesca Biagioli