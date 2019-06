Gli operatori sanitari danzano al passo di Mary Poppins per i piccoli pazienti: flash mob al Burlo di Trieste

“Se voi sorridete i bimbi sono contenti”: è così che ha preso vita un dolcissimo flash mob lungo i corridoi del Burlo, l’ospedale pediatrico di Trieste, dove il personale ha improvvisato un balletto a passo di marcia con tanto di ombrellini sulle note della canzoncina di Mary Poppins.

Lo scopo? Strappare un sorriso ai piccoli pazienti e donare loro qualche minuto di ilarità.

Ora erano solo le “prove”, ma, grazie a un’idea di Paola Di Rocco, la caposala della chirurgia pediatrica che ha coinvolto i colleghi, a ballare tra le corsie saranno “regolarmente” tutti gli operatori del reparto, che per andare “in scena” avranno anche i colorati costumi e gli accessori della mitica Mary Poppins.

“Rappresenterà cinque minuti di spensieratezza per tutti, per i nostri bambini, per i genitori, ma anche per noi operatori sanitari, che facciamo un lavoro bellissimo e gratificante, ma a volte anche stressante”, racconta la Di Rocco.