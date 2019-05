Maglie dei giocatori preferiti diventano camici per far sentire meglio i bimbi in ospedale

L'iniziativa spagnola “Las batas más fuertes”, per convertire le maglie dei giocatori in camici per far sentire i bambini in ospedale più forti.

Per sollevare l’umore dei bimbi in ospedale, in Spagna hanno inventato un modo davvero originale: far indossare loro la maglietta della squadra del cuore, invece del noioso camicione verde. Perché in ospedale, si sa, la vita è dura, le ore sono lunghe, le battaglie da combattere troppe. E quando sono i bambini a trovarsi lì, tra quelle mura asettiche, la forza da metterci è il triplo.

È da qui che Panenka, una rivista spagnola di calcio, ha lanciato una originale iniziativa: “Las batas más fuertes”, con lo scopo di convertire le maglie dei giocatori in camici per far sentire i bambini in ospedale più energici e gioiosi e ridurre così lo stress della degenza.

“Indossare la maglia della nostra squadra ci fa sentire più forti”, è questa la premessa delle nuova campagna di solidarietà che si rivolge al gran numero di bambini ospedalizzati che stanno lottando con gravi malattie e che hanno sempre bisogno di maggiore comfort e di forze “extra”.

In cosa consiste? È facile: trasformare le maglie dei club di calcio, a partire dai più grandi idoli dei più piccoli, in camici ospedalieri in modo che si sentano “in grado di affrontare qualsiasi rivale”, recita il video in cui viene presentata la campagna (vedi sotto).

Secondo quanto si legge, Panenka intende portare questa iniziativa a tutti gli ospedali e nei centri medici dove i bambini sono ricoverati.

“Ogni giorno, negli ospedali, molti bambini giocano una partita molto difficile. Ecco perché abbiamo trasformato le camicie da calcio in camici da ospedale, così si sentono più forti”, spiegano in un tweet gli ideatori dell’iniziativa.





Cada día, en los hospitales, muchos niños y niñas juegan un partido muy difícil. Por eso hemos convertido camisetas de fútbol en batas de hospital, para que se sientan más fuertes.

Súmate a https://t.co/OEQD4b35hS #Lasbatasmásfuertes pic.twitter.com/jfcaXeqDNC — Panenka (@RevistaPanenka) May 14, 2019

Lo stato mentale è necessario per recuperare più velocemente e la felicità riduce lo stress: c’è qualche società sportiva italiana pronta a portare un po’ di buonumore tra i bimbi ospedalizzati e a fare lo stesso?

Leggi anche:

Germana Carillo

Da camice a maglia da calcio preferita: la bellissima iniziativa spagnola rivolta ai bambini ospedalizzati