Hamilton porta la sua auto di F1 a casa di un bimbo malato terminale

Aveva inviato ad Hamilton un messaggio di buona fortuna su Instagram dal suo letto d’ospedale e il campione di Formula 1 non ci ha pensato un attimo a ricambiarlo facendogli portare la sua auto fino a casa: una Mercedes replica di F1 in scala reale.

Lui è il piccolo Harry Shaw, 5 anni di Redhill, nel Surrey, un bimbo malato terminale a causa di una rara forma di cancro che “ha ispirato” la vittoria di Lewis Hamilton al Gran Premio di Spagna.

Ad aprile, ai genitori di Harry fu data la ferale notizia: al piccolo restava solo una settimana di vita a causa del Sarcoma di Ewing, una rara forma di tumore alle ossa. Da allora, però, Harry non molla e nei giorni scorsi il bimbo inglese, appassionato di motori, ha mandato un video dal suo lettino in ospedale a Lewis Hamilton per augurargli buona fortuna a Barcellona.

Quando, la mattina della corsa lo staff della Mercedes glielo ha mostrato, il campione – che ha poi condiviso il filmato sul proprio profilo Instagram – ha dichiarato di aver ricevuto l’ispirazione che stava cercando e “spero stia guardando, perché gli dedico la mia vittoria e cercheremo di fare qualcosa di speciale per lui”.

Così, da un momento all’altro, nel vialetto di casa Shaw i tecnici della Mercedes hanno parcheggiato la monoposto numero 44 di Lewis, insieme al trofeo vinto in Spagna e un paio dei suoi guanti da corsa.

“Non posso nemmeno descrivere cosa abbia rappresentato per noi la vittoria di Hamilton e la sua dedica – ha spiegato papà James, che con la moglie Charlotte ha lanciato una raccolta fondi a favore della ricerca sul Sarcoma di Ewing . Harry non ci credeva che Lewis stesse parlando di lui e ora lo considera in assoluto il suo migliore amico, che per un bambino di 5 anni è davvero fantastico. In un momento così tremendo e difficile per le nostre vite, quello che è stato fatto ci ha dato un grande stimolo e ci ha regalato un sorriso”.

Buona fortuna a te, piccolo dolce Harry!

