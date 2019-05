Emozionari: i libri per esplorare e allenare i sentimenti con i personaggi Disney

Le emozioni arricchiscono la nostra vita ma a volte i bambini (e non solo) fanno difficoltà a riconoscerle e gestirle. Per aiutare ad esplorare le emozioni di grandi e piccini è arrivata adesso la collana gli emozionari Disney.

Sono 5 i volumi della nuova collana edita da Giunti che porta i piccoli lettori alla scoperta dei sentimenti e delle emozioni quotidiane. I bambini, grazie alle storie inedite, potranno conoscere meglio rabbia e felicità ma anche avvicinarsi al concetto di "bisogno di conforto" e scoprire la bellezza delle differenze che tutti noi abbiamo.

In questo viaggio, ad accompagnarli, saranno i loro personaggi preferiti e più precisamente Belle, Dory, Olaf e Rabbia, protagonisti di altrettanti volumi, ma anche i famosissimi personaggi di Inside Out. Sarà proprio attraverso le loro avventure, e le emozioni correlate alle esperienze che vivono nelle storie, che i piccoli potranno immedesimarsi e scoprire qualcosa in più anche su loro stessi.

Tutti i libri, poi, sono intervallati da alcune “pagine di sospensione” appositamente pensate per far in modo che i bambini possano riflettere sull’emozione protagonista del racconto. Naturalmente la presenza di un adulto permetterà ai piccoli di rendere il momento ancora più significativo e di valore.

Alla fine dei volumi trova poi spazio l’abc dei sentimenti che permette di dare un nome alle varie emozioni, grazie anche ad un allenatore emozionale che fornisce una serie di consigli finali.

Ma conosciamo meglio i libri della collana uno ad uno…

Grrr... che rabbia!

In Grrr... che rabbia! tra mille impegni, Riley (la bambina protagonista di Inside Out) deve tenere a bada le sue emozioni, tra queste è soprattutto la rabbia ad avere il sopravvento e ad essere molto difficile da gestire. La piccola imparerà però che questo sentimento fa parte della vita di tutti e che è importante accettarlo, esprimerlo e ovviamente anche superarlo.

Vorrei una coccola

Protagonista di Vorrei una coccola è Dory, la pesciolina blu smemorata, simpatica e pasticciona che vive nella barriera corallina insieme ai suoi amici. Se avete visto i cartoni dove compare come personaggio, sapete che Dory si caccia spesso nei guai e molte volte ha bisogno dell’aiuto degli altri. In questo libro imparerà che è molto importante, soprattutto nei momenti difficili, avere accanto qualcuno che si preoccupa per noi e che ci capisce e supporta.

Le piccole cose che mi fanno felice

Le piccole cose che mi fanno felice porta i lettori alla scoperta della felicità. Protagonista è Belle, de La Bella e la Bestia, che compie un viaggio verso la Biblioteca Nazionale di Parigi per seguire la sua passione: i libri. Questo è ciò che la rende davvero felice ma, nella storia, la ragazza scoprirà che anche nel percorso c'è molto da gustare e che campi di lavanda, viaggi in mongolfiera e tante piccole cose ci donano gioia ogni giorno. Basta saperle riconoscere e apprezzare.

Mi fai sentire unico

In Mi fai sentire Unico troviamo Olaf, simpatico e originale (ama il caldo!) pupazzo di neve creato da Elsa in Frozen. Il protagonista in questa storia non vede l’ora di incontrare i suoi fratellini di neve ma quando finalmente li raggiunge nel Palazzo di Ghiaccio, loro non sembrano filarselo più di tanto. Forse non amano fare le stesse cose che ama lui e questo è così perché ognuno di noi ha caratteristiche particolari. Il libro ci insegna che la diversità va accettata e ci arricchisce, ricorda inoltre che tutti noi, in qualche modo, siamo speciali e unici al mondo!

Francesca Biagioli