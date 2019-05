Spose bambine, la svolta in Pakistan: vietato il matrimonio prima dei 18 anni

Importanti novità sul piano dei matrimoni precoci in Pakistan che ancora oggi, vedono bambine costrette a sposare uomini adulti. Lunedì scorso, il Senato ha approvato una legge che prevede che, per contrarre matrimonio, è necessario avere 18 anni.

La proposta di legge era stata presentata tre mesi fa, ma solo in questi giorni, ha avuto l’ok del Senato. Attualmente è al vaglio dell’Assemblea nazionale e prevede appunto un innalzamento da 16 a 18 anni dell’età minima per contrarre matrimonio.

La riforma era stata proposta dalla senatrice Sherry Rehman proprio per 'salvare le bambine dallo sfruttamento e ridurre la triste pratica dei matrimoni precoci' in sintonia con paesi come l’Egitto, Bangladesh e Turchia. La legge adesso prevede tre anni di carcere e un’ammenda di 10mila rupie (poco più di 600 euro) per i trasgressori. In Senato, ci sono stati solo cinque voti contrari alla legge su 104, ma con l’astensione del partito di governo, il Pakistan Tehreek-e-Insaf.

Il problema però è che il provvedimento è al vaglio dell’Assemblea nazionale per la definitiva approvazione e la forte opposizione islamista alla riforma, non fa ben sperare.

Secondo l’opposizione, infatti, la norma sarebbe in contrasto con quanto stabilito nel Corano che prevede il matrimonio durante la pubertà, la norma poi andrebbe a minare il ruolo dei leader religiosi islamici.

Fawad Chaudhry, ministro federale della Scienza e della tecnologia, ha espresso il proprio disappunto su Twitter.

"Quali speranze si possono davvero attribuire a una società i cui cinquanta rappresentanti eletti e persino i ministri hanno effettivamente votato a favore dei matrimoni precoci?”

What hopes can one really attribute to a society whose fifty elected representatives and even ministers actually voted for under age marriage? Should be enough to give sleepless nights to the World and intelligentia of our own... really a scary moment — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) 1 maggio 2019

Matrimoni precoci e spose bambine, i dati

Secondo l'UNICEF, il 21% delle ragazze in Pakistan è una sposa bambina, costretta a lasciare la scuola, gli amici e gli affetti, per diventare moglie e madre. Il 3% si è sposata prima dei 15 anni. Non a caso, il Pakistan è al sesto posto tra i paesi che hanno maggior numero di spose bambine (quasi 2milioni).

Tutto ciò succede mentre il paese si è impegnato entro il 2030 a eliminate il matrimonio infantile, precoce e forzato che toglie dignità e diritti a queste bambine.

Dominella Trunfio