Settimana del babywearing: la gioia del portare con fasce e marsupi (e tutti gli sconti di cui approfittare)

Torna puntuale anche quest’anno la settimana europea del babywearing che vuole far conoscere la bellezza e la dolcezza del mondo del portare con i tanti vantaggi che offre ai bimbi ma anche ai genitori. Sono poi diversi gli sconti di cui approfittare per acquistare fasce e marsupi.

Inizia oggi 6 maggio e si concluderà il 12, la terza edizione della Settimana Europea del Portare. Il tema scelto per il 2019 è “The joy of babywearing” ovvero "La gioia del Portare", sarà dunque questa l'occasione perfetta per far conoscere alle tante neomamme e neopapà il valore di portare in fascia, quanto amore sappia regalare e quindi quanto sia bello e gratificante!

Ogni giorno ci si può concentrare su un aspetto diverso e gratificante del portare: la gioia del comunicare, quella di vivere la mondanità con maggiore libertà, del dormire e del riposo, del calore del cuore a cuore, della famiglia, del viaggiare, del celebrare momenti ed eventi importanti. Tutte cose che, in effetti, il babywearing in qualche modo facilita.



Come ogni anno, in occasione di questo evento, è stata creata una fascia dedicata, che ne riporta il motto. A tesserla anche stavolta è stata Didymos.

Gli eventi

Anche per il 2019 sono tante le iniziative in programma in tutta Europa (Italia compresa) per festeggiare la bellezza di portare i bambini in fascia e far conoscere questa pratica il più possibile. Incontri informativi e per imparare le varie legature, fasceggiate, danza in fascia e flashmob sono solo alcune delle iniziative a cui si può partecipare.

Gli eventi principali si possono vedere direttamente sul sito ufficiale della settimana del portare all’interno della mappa interattiva ma tanti altri sono organizzati da piccole realtà locali: negozi che vendono i supporti, associazioni varie, ecc. Informatevi dunque direttamente nella vostra zona o tramite le consulenti del portare.

Salone del babywearing di Gonzaga

Un ricco programma è poi quello che si terrà al Salone del Babywearing e del Bambino l’11 e il 12 maggio alla Fiera Millenaria di Gonzaga. Si tratta del primo salone indoor in Italia dedicato al portare dove ampio spazio sarà dato a fasce e marsupi di ogni tipo ma anche a workshop informativi, conferenze, laboratori e tanto altro. Qui potete consultare il programma completo.

Partecipazione social

Si può partecipare alla settimana anche senza andare agli eventi ma con il pensiero, e il cuore, tramite i social condividendo la gioia del portare con l’hashtag #EBW2019. Volendo potete anche personalizzare la foto del vostro profilo con il logo dedicato all'evento.

Gli sconti per la settimana del portare

Se si vuole acquistare una fascia o un marsupio, questo è il momento giusto! Durante questa settimana sarà infatti possibile trovare supporti a prezzi scontati.

Su Ecobaby è previsto un -10% su fasce, marsupi e accessori per portare mentre su NikuNiku gli sconti arrivano fino al 20%, per i gruppi d’acquisto poi è previsto un -15% per supporti Lennylamb, -10% per Yaro e Didymos.

Controllate anche i siti Natibaby e Gioiababy e gli altri dove siete soliti acquistare fasce o marsupi perché probabilmente nel corso di tutta la settimana potrebbero comparire nuovi sconti.

È inoltre possibile cercare la propria fascia perfetta all'interno di uno dei gruppi più noti su facebook dedicati al fantastico mondo del portare, Piazzetta Babywearing. Qui troverete fasce usate, spesso introvabili perché fuori produzione. Potete spulciare tra gli album quello che fa per voi. È inoltre possibile mandare o ricevere una fascia in vacanza, prestandola a qualcun altro per un breve periodo da concordare.

Buona Settimana europea del babywearing!





Francesca Biagioli