Patrick, il primo bimbo modello con sindrome di Down di Zara

Si chiama Patrick, anche se la sua mamma lo chiama Roscòn, ha undici anni ed è il primo modello con sindrome Down che posa per il famoso brand Zara. Insieme al fratello Diego è, infatti, testimonial della nuova campagna pubblicitaria della collezione bimbo estiva.

Solari e sorridenti, i due fratelli posano con una T-shirt a righe bianche e blu e insieme lanciano un bellissimo messaggio, siamo tutti uguali ma diversi. Non è certo la prima volta che la moda si allontana da stereotipi e vecchi modelli, apripista è stata la modella e stilista Madeline che ha sfidato la passerella e dopo di lei tante bellissime storie di inclusione.

Ma questa di Patrick è la prima campagna mondiale. Il ragazzino è uno dei quattro figli della chef Samantha Vallejo Nágera, che è anche uno dei giudici dell’edizione spagnola di Masterchef e che da sempre si batte per l’inclusione, lottando contro ogni forma di discriminazione.

“Quando tuo figlio è il primo modello con sindrome di Down sul sito di Zara, hai una grande gioia per quello che significa”, scrive su Instagram Samantha Vallejo-Nagera.

Il giudice stellato sui social condivide tante immagini divertenti con il figlio che chiama affettuosamente Roscón, con lui protagonista anche del libro di cucina "Samantha y Roscón. Party.com".

Patrick e Diego posano in 16 scatti che sponsorizzano altrettanti look per bambini dai 5 ai 14 anni. I due conquistano tutti con il loro viso simpatico, tanto che la foto sui social ha superato i 67mila follower.

La mamma, da sempre impegnata a sostegno delle associazioni che si occupano di tutela delle persone con sindrome di Down, ha ringraziato sui social il brand.

“Con queste foto Patrick ha aiutato tanti bambini che si trovano nella sua situazione" dice Samantha Vallejo Nágera.

