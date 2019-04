Tutti ormai conoscono i negozi Tiger che, nati a Copenhagen, si sono diffusi capillarmente anche in Italia e sono molto apprezzati da grandi e piccini per l’originalità di ciò che vendono, oltre che per i prezzi popolari. Tra le ultime novità vi è una linea di giocattoli per bambini in bioplastica ottenuta da canna da zucchero.

Da Tiger si trovano sempre giochi e giochini per bambini (e adulti), spesso in legno o realizzati con materiali semplici e a basso prezzo. Nel catalogo dei prodotti, rinnovato con frequenza (uno dei punti forti dello shop danese), arriva ora una nuova linea realizzata in bioplastica per rendere il gioco dei piccoli ancora più sicuro e naturale.

Questa speciale plastica ecologica è ricavata da canna da zucchero ed è un materiale decisamente più naturale e rinnovabile della consueta plastica che purtroppo ancora oggi viene comunemente utilizzata per realizzare giocattoli per bambini.

La nuova linea in bioplastica, prodotta in Danimarca, include giocattoli per il mare come paletta, secchiello e setaccio ma anche un set da tè da 14 pezzi e un set da 22 pezzi. Entrambi sono stati testati e sono adatti agli alimenti, quindi i bambini possono davvero utilizzarli per bere.

I nuovi giochi si troveranno nei negozi a partire da maggio con prezzi a partire dai 2 euro. Noi continuiamo a preferire quelli in legno ma soluzioni in bioplastica come queste sono comunque un deciso passo avanti verso la sostenibilità.

Francesca Biagioli