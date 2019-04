Pali ritira il lettino da campeggio Prestige Blu. A rischio la sicurezza dei bambini

E' stata diramata una nuova allerta che riguarda ancora una volta un prodotto destinato ai bambini. Si tratta del lettino da campeggio Prestige Blu della Pali. E’ la stessa azienda ad aver già disposto il ritiro del prodotto per evitare rischi alla sicurezza dei più piccoli.

Pali è una nota azienda specializzata in articoli per l’infanzia. Dai suoi controlli è però emerso un problema relativo ad un prodotto della collezione. Si tratta del lettino da campeggio Prestige Blu un cui lotto è stato richiamato per la presenza di alcuni problemi.

Il lotto incriminato è il 022000 codice a barre: 8053677532888 che mette a rischio la sicurezza dei più piccoli in quanto il tessuto con cui è rivestito non supera gli specifici test per la garanzia che vi sia un corretto flusso d’aria. Inoltre la tasca portaoggetti esterni è di dimensioni giudicate non conformi dalla normativa vigente.

L’allerta è stata diramata dalla stessa Pali tramite il suo sito ma il provvedimento è stato notificato anche al Rapex, sistema europeo di allerta per i prodotti non conformi, dato che potrebbe non riguardare solo l’Italia. Nella sintesi si legge che il rischio che presenta il lettino è di “intrappolamento”.

Se avete acquistato questo lettino o conoscete qualcuno che lo possiede, controllate immediatamente il lotto e in caso non utilizzatelo ma riportatelo immediatamente al punto vendita.

Fortunatamente nessun altro prodotto a marchio Pali presenta problemi di sicurezza. Per ogni dubbio potete contattare direttamente l’azienda che si è resa disponibile a chiarimenti.

