Torna puntuale anche quest’anno la Settimana internazionale dei pannolini lavabili (SIPL) che si propone di sensibilizzare su l’uso di questi pannolini ecologici e che propone degli sconti interessanti per chi si vuole avvicinare per la prima volta al mondo dei lavabili oltre che per le mamme e i papà già "veterani".

L'edizione 2019 della settimana dedicata ai pannolini lavabili è iniziata il 22 aprile e si concluderà il 28 aprile. In questo lasso di tempo sono molti gli eventi informativi e promozionali organizzati in tutta Italia per informare sull’uso dei lavabili e sensibilizzare sempre più genitori sull’importanza di evitare gli usa e getta a favore di una scelta decisamente più green e ottima anche per il portafoglio.

Questi pannolini sono belli, colorati, ecologici, delicati sulla pelle dei nostri bambini e traspiranti ed è proprio questa settimana il momento migliore per aumentare il proprio parco di lavabili, acquistandone di nuovi. Un'occasione perfetta anche per chi deve ancora iniziare la propria avventura con questi pannolini alternativi.

Sono infatti molti i negozi fisici e gli shop online che propongono diversi sconti.

Gli sconti per la SIPL 2019

Il sito Pannoliniamo offre sconti compresi tra il 10 e il 20% su tutti i prodotti, esclusi kit e prodotti già scontati. Le marche che propone sono davvero moltissime, tra queste Anavy, Blumchen, Bumgenius, Charlie Banana, Disana, Grovia, Naturalmamma, Petit Lulu e Totsbots.

Ecobaby, invece, propone 100 articoli scontati del 15%, tra questi pannolini e inserti Charlie Banana, pannolini e teli cambio assorbente Rumparooz, veli cattura pupù Bambinex, Grovia Aio e pannolino Bambino Mio.

Culla di Teby per tutta la settimana ha sconti che possono arrivare al 25% su alcuni prodotti mentre Ecoalma aderirà alla SIPL con una serie di sconti dal 5 al 15%.

Anche Greenmama propone un 10% di sconto su tutto l’assortimento, la stessa percentuale del sito NIKU NIKU applicata su tutti i pannolini lavabili e gli accessori in stock.

Il sito Joshua’s Mommy propone invece sconti fino al 30% sui pannolini lavabili e relativi accessori utilizzando il codice sconto sipl2019.

Sconto del 15% su tutti gli ordini confermati tra il 22 e il 27 aprile propone anche Bomboje hand made.

Pannolinofelice di Cremona, offre sconti sia nel negozio fisico che nello Shop online su Popolini, Charlie Banana e NaturalMamma, sia per l’acquisto di pannolini singoli che per i kit. Sconti anche sui costumini contenitivi lavabili per piscina e mare di Popolini e Charlie Banana.

Anche Mimì e Cocò aderisce alla SIPL 2019 con sconti fino al 15% su pannolini e accessori così come anche Cuore Lavabile con lo stesso tipo di sconto e altre promozioni nel corso della settimana.

L'Albero di Amy nella sezione SIPL propone pannolini lavabili e altri prodotti (oltre 150) con sconti fino al 40%. Ma utilizzando il coupon sipl19lada si aggiunge un ulteriore 10% di sconto ai prodotti già scontati!

Su gagolini.com sconti fino al 20% su Anavy, Blueberry, BumGenius, Katyv Baby, Gagolini e tanto altro! In più in occasione della SIPL super sconto del 15% sulla linea ORGANICS dell'aio Gagolini.

Su Bambino Mio Italia, sconto del 20% su tutto il catalogo fino al 5 maggio.

Sicuramente questo elenco non è esaustivo, controllate voi stessi gli sconti disponibili presso i vostri rivenditori di fiducia (anche all'estero dato che l'iniziativa è internazionale!).



Le possibilità di acquisto sono davvero molte e diversificate, non resta che approfittarne!

Leggi anche:

Francesca Biagioli