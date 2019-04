La bambina che insegna a leggere e scrivere all'anziano venditore di ghiaccioli

Una foto tenerissima quella diventata virale sui social, in cui una ragazzina è seduta a terra con un venditore ambulante di ghiaccioli e gli insegna a leggere e a scrivere. Una storia dolcissima di amicizia che supera ogni barriera.

Con i suoi capelli nerissimi, ogni giorno Bárbara Matos Costa di soli 9 anni, quando finisce le lezioni scolastiche, dedica il suo tempo a Francisco Santana Filho di 68 che avendo iniziato a lavorare da piccolissimo non ha potuto frequentare la scuola.

La cosa va avanti ormai da due anni e la lezione privata e personalizzata si svolge nel cortile del Collegio Diocesano di Crato. Tutto è iniziato quando la bambina a chiesto a l’uomo se sapesse leggere e scrivere. La risposta negativa, ha fatto scattare un senso di solidarietà nei confronti di ‘Zezinho’, il venditore di ghiaccioli che da ben 44 anni sta lì.

La bambina usa gli stessi libri con cui ha imparato a leggere e scrivere.

"E’ la cosa più bella del mondo. Per qualche ora si dedica a me”, dice l’uomo, rivelando che non era nelle sue intenzioni imparare l’Abc, ma che al gesto gentile della bambina non ha proprio saputo dire di no.