Questa scuola di Bari ha trovato un bellissimo modo per insegnare le tabelline agli studenti

Scale colorate, di giallo, di rosso, di blu, e su ogni gradino numeri a formare le tabelline. È la geniale idea che arriva dall’Istituto Japigia 1 Verga di Bari, già nota per i suoi metodi di insegnamento innovativi e per aver aderito al progetto “Un chilometro al giorno”, promosso dalla Lega Italiana per la Lotta ai Tumori.

In questa scuola, insomma, la matematica si impara facendo le scale: non appena si entra, i bimbi non possono fare a meno di puntare lo sguardo su ognuno di quei gradini e memorizzare tutte le moltiplicazioni.

Come si vede nelle immagini postate su Facebook dalla dirigente Patrizia Rossini, infatti, su ognuno di essi sono state riportate le tabelline dall’1 al 10:

“Da oggi le tabelline le impariamo anche così”, scrive Rossini.

E come non condividere la positività di una simile trovata? Imparare l’ABC o i rudimenti della matematica come fosse un gioco o mentre si è impegnati a fare altro, come salire le scale in questo caso, rimane uno dei migliori metodi per catturare l’attenzione di più piccoli, stimolare la loro creatività e la loro memoria.

Per la Japigia 1 Verga di Bari non è la prima esperienza di educazione alternativa: gli studenti hanno di recente partecipato alle gare regionali di robotica (Robocup jr Academy), sono abituati ad andare a scuola senza zaino (secondo un metodo didattico che non prevede libri e quadernoni e al posto dei tradizionali banchi ci sono isole e agorà dove si legge e si discute sui cuscini) e da poco uno dei suoi plessi, il Don Orione, ha preso parte all’iniziativa “Un chilometro al giorno”.

Tutte pratiche da mutuare e applicare ogni giorno: scuole d’Italia fatevi avanti!

