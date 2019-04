Lo sport di squadra migliora la salute mentale dei bambini

Fare sport fa bene fin da piccoli! Se di squadra, ancora meglio! La conferma arriva da un ulteriore recente studio secondo il quale la partecipazione agli sport di squadra, in particolare, sarebbe risultata associata a un minor rischio di sintomi depressivi nei bambini.

I risultati di questa ricerca dell’università di Washington, pubblicata Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, suggerisce che l'esercizio fisico potrebbe avere effetti antidepressivi sugli adolescenti.

"Questi risultati interessanti forniscono importanti indizi su come l'esercizio fisico apporti benefici all'umore nei bambini e rivela l'importante ruolo che il genere gioca in questi effetti", ha affermato Cameron Carter, MD, direttore di Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.

Utilizzando l'imaging cerebrale, i ricercatori hanno dimostrato che il coinvolgimento nello sport era associato a un aumento del volume di una regione del cervello importante per la memoria e la risposta allo stress - l'ippocampo - sia nei ragazzi che nelle ragazze.

Tuttavia, il volume dell'ippocampo è stato associato a sintomi depressivi solo nei maschi. La ricerca ha coinvolto oltre 4.000 bambini dai 9 agli 11 anni, ed è la primo a collegare il coinvolgimento dello sport nella salute mentale e lo sviluppo del cervello nei bambini.

"Abbiamo scoperto che queste relazioni erano specifiche per la partecipazione allo sport e non per la partecipazione ad altri tipi di attività, come club, arte e musica, sebbene queste attività possano avere i loro benefici che non sono stati esaminati nello studio attuale", hanno affermato le autrici Lisa Gorham e Deanna Barch, PhD, della Washington University di St. Louis.