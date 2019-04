Casa Sollievo Bimbi: a Milano la prima struttura che offre cure gratuite ai bambini gravemente malati

Un luogo dove fornire cure gratuite e per i bambini malati gravi e ospitalità per i propri genitori: è stata inaugurata a Milano Casa Sollievo Bimbi, l’hospice pediatrico, primo in Lombardia e tra i primi in Italia, che offrirà assistenza e cure palliative gratis ai bambini e agli adolescenti “inguaribili”.

Un termine terribile, che spesso getta nel totale sconforto chi a quei bimbi è vicino: in Italia i bambini malati gravi sono oltre 30mila di cui il 30% affetti da patologie oncologiche. Ecco perché genitori e famiglie in generale hanno bisogno di un autentico supporto.

Gestito dall’Associazione Vidas (che a Milano garantisce assistenza socio-sanitaria completa e gratuita ai malati terminali), l’hospice Casa Sollievo Bimbi (in via Ojetti) integrerà il sistema di cure palliative pediatriche già attivo a domicilio, accogliendo e accompagnando i bambini e le loro famiglie nel percorso di cura.

La struttura avrà servizi di degenza e day hospice, con camere pronte a ospitare l’intera famiglia. In particolare, la casa sollievo seguirà tre principali obiettivi:

Il Sollievo, le camere dedicate al ricovero, pronte ad ospitare l’intera famiglia se necessario, accolgono i minori per periodi di sollievo, quando la famiglia avrà bisogno di momenti di riposo per recuperare almeno una parte dell’energia richiesta dall’assistenza a bambini gravemente malati.

L’Abilitazione dei Genitori, Casa Sollievo Bimbi farà anche da tramite tra l’ospedale e la casa, favorendo un passaggio meno traumatico per i piccoli malati. Sono i cosiddetti ricoveri di “abilitazione”, volti a fornire ai genitori la possibilità di acquisire confidenza con strumenti tecnologici, da utilizzare poi a casa, spesso indispensabili a garantire la sopravvivenza dei loro figli.

L’Accompagnamento al fine vita, qui si accolgono anche i bambini che per ragioni sociali e abitative non possono trascorrere a casa l’ultimo tempo della loro vita.

Un percorso tanto doloroso quanto necessario. Anche quando le cure non possono più garantire una guarigione, rimane l'obbligo morale rapportarsi e prendere in carico la sofferenza di chi vive l’ultima speranza. Un percorso tanto doloroso quanto necessario. Anche quando le cure non possono più garantire una guarigione, rimane l'obbligo morale rapportarsi e prendere in carico la sofferenza di chi vive l’ultima speranza.

Leggi anche:

Germana Carillo