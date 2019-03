10 invenzioni disegnate da bambini che renderebbero il mondo un posto migliore

L’immaginazione dei bambini? Qualcosa di infinito, meraviglioso e veramente potente. Magari se lasciassimo fare a loro o se li ascoltassimo un po’ di più un’idea migliore ci verrebbe in mente per dare un’altra possibilità a questa terra tanto bistrattata. Ma cosa immaginano i nostri bimbi per il loro futuro?

Il sito educativo inglese The Uk Domain ha chiesto a un gruppo di bambini tra i 5 e gli 11 anni di disegnare ciò che avrebbero inventato per rendere il mondo un posto migliore. I loro disegni originali si trovano sul microsito, Future Founders, insieme alla reinterpretazione dei loro disegni da parte di un illustratore che ha praticamente dato vita alle loro idee.

Dall’affrontare l’inquinamento oceanico a come aiutare coloro che si prendono cura degli anziani e fornire soluzioni intelligenti per rendere la vita quotidiana un po’ più semplice, è venuta fuori una serie meravigliosa di invenzioni, a conferma del fatto che l’immaginazione dei bambini è perfetta per sognare idee innovative per il futuro.

Ecco le 10 innovazioni ideate da questi bambini che renderebbero sicuramente il mondo un posto migliore

Olly l'organizzatrice degli oceani

Inventrice: Daisy, 9 anni

"Olly" setaccia l'oceano ed elimina la spazzatura catturandola in una rete gigante. Le sue eliche a portata di mano consentono un trasporto preciso mentre i suoi numerosi occhi fanno attenzione ai pesci per evitare di danneggiarli durante la pulizia.

La pistola a ventosa succhia-armi

Inventore: Harry, 6 anni

Tutte le armi del mondo verranno succhiate da questa "pistola", che le distruggerà nel suo corpo dinamico. Le ruote nella parte inferiore consentono un trasporto veloce dove è più necessario.

Cody l'accompagnatore

Inventrice: Laura, 9 anni

Cody è un robot molto gentile pronto a prendersi cura degli anziani e ad assicurarsi che ogni loro esigenza sia soddisfatta. Cody è un amichevole maggiordomo personale capace di lavare, fare compagnia e usare i suoi sensi super intelligenti per stare attento alle malattie e ai pericoli.

L'albero razzo

Inventore: Tyler, 6 anni

"Tree Rocket" è in grado di trasportare i suoi passeggeri dall'Inghilterra all'Australia in appena un secondo. Le finestre nella parte superiore dell'albero consentono un'esperienza visiva ottimale durante il viaggio e la pratica porta nel bagagliaio offre un facile accesso per i viaggiatori.

Il mangiatore di rifiuti

Inventrice: Hannah, 5 anni

Il "Rubbish Eater" risolve da solo i problemi della spazzatura nel mondo e della deforestazione trasformando i rifiuti in alberi completamente formati.

Frogainpet

Inventore: Luke, 6 anni

Il Frogainpet funziona mescolando cuori e acqua molto calda per creare l'amore, un vapore speciale rilasciato nell'aria. I cuori non trasformati in vapore vengono inscatolati, spostati lungo il nastro trasportatore e spediti in giro per il mondo affinché le persone possano divertirsi.

Bob il robot

Inventore: Lexie, 8 anni

Bob the Robot è perfetto per aiutare gli altri. Dotato di ali e del cervello più gentile del mondo, può curare il cancro, le questioni mediche e incoraggiare la pace nel mondo. Bob ricorda a tutti che non tutte le disabilità sono visibili.

Dress-Me Machine

Inventore: Sam, 6 anni

La Dress-Me Machine aiuta a prepararsi al mattino. Il pratico schermo di selezione e il gigantesco braccio meccanico prepara i vestiti mentre scivolano comodamente lungo il nastro trasportatore.

La macchina del cibo

Inventrice: Mia, 10 anni

Questa macchina magica simile a un forno a microonde evoca il cibo che il tuo cuore desidera. Basta digitare il cibo che desideri e la macchina lo materializza, usando le sue antenne nella parte superiore per cercare le ricette ideali e generare il tuo snack da sogno. Questa macchina magica simile a un forno a microonde evoca il cibo che il tuo cuore desidera. Basta digitare il cibo che desideri e la macchina lo materializza, usando le sue antenne nella parte superiore per cercare le ricette ideali e generare il tuo snack da sogno.

Tizzer l'aggiustatutto

Inventrice: Lily, 9 anni

Il "Tizzer" è una macchina in grado di riparare qualsiasi cosa in un minuto. Basta puntarlo sulla cosa che vuoi aggiustare, ruotare il pulsante bianco e attendere 10 secondi che il laser ad alta tecnologia si avvii e concentri i suoi raggi di fissaggio speciali sull'oggetto rotto.

Meraviglioso non credete? Invogliate anche i vostri bimbi a mettere su carta ciò che vorrebbero vedere nel futuro! Qui trovate tutti i disegni e i progetti originali.

Ti potrebbe interessare anche:

Germana Carillo