Attenzione, ritiro marsupi e seggiolino: rischio lesioni per i bambini

Una serie di seggiolini auto e due marsupi potrebbero provocare lesioni ai bambini. Per questo, il Rapex, il sistema europeo di allerta, ne ha disposto l'immediato ritiro dal mercato.

Anche se i dispositivi per portare i bambini, in auto o in braccio, dovrebbero essere sicuri purtroppo non sempre si rivelano tali, col rischio di provocare cadute accidentali o peggio, nel caso di incidenti in auto.

In questi giorni, il Rapex ha segnalato addirittura 3 tipologie di prodotti considerati pericolosi per i bimbi. Si tratta di una serie di seggiolini auto, prodotti in Cina e di due marsupi.

Seggiolini auto

Nel caso del seggiolino, la segnalazione arriva dalla Germania e riguarda una serie di dispositivi prodotti in Cina. Secondo quanto riportato dalla nota del Rapex,

"il sedile del veicolo non assorbe sufficientemente l'energia cinetica che verrebbe rilasciata in caso di incidente. Di conseguenza, il minore potrebbe essere vittima di lesioni. Il prodotto non è conforme al regolamento UNECE n. 44-04".

Ecco tutte le marche coinvolte:

Abc Products Inc, Babyhit, Babyway, Baninni, Causalplay, Chelino, Cosatto, Globalluckybaby, Happy Baby, Heyner, Kiddo, Leader Kids, Lenox, Little Car, Lorelli, Lorelli (Saturn), Playxtrem, Rant, Safeway, 4baby, Bebesit, Bestbaby, Ca, Capsula, Mybaby, Osann, Parusok, Play.

Si tratta di un prodotto spagnolo, anche se la segnalazione è stata presentata da Malta. I seggiolini interessati sono stati prodotti tra il 2014 e il 2018.

Gli altri dati relativi ai seggiolini ritirati:

Numeri di omologazione: E1 04301313, E1 04301371

Tipi: LB-363, BBC-Q5

Marsupi

Nel caso dei marsupi, i prodotti ritirati perché pericolosi appartengono a due marche. In realtà, in entrambi i casi si tratta di marsui non ergonomici. In aggiunta, il rischio è che le cinghie possano rompersi e il bambino potrebbe cadere. Segnala il Rapex che i prodotti non sono conformi alla norma europea EN 13209.

Il primo è il marsupio Swift - classic carrier di Infantino, caratterizzato da numero di lotto/codice a barre: 773554004298.

Il secondo marsupio ritirato è il Carramio baby carrier di Clippasafe caratterizzato da numero di lotto/codice a barre: 5015876022921. A segnalarlo è stata Malta anche se il prodotto proviene dal Regno Unito.

Questi dispositivi sono acquistabili anche online. Se li avete comprati, controllate marchi e numeri di lotto o codice a barre ed evitate di usarli per non mettere a rischio i vostri bambini.

Francesca Mancuso