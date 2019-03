Richiamo per questi 2 giochi per bambini importati da Prenatal: rischio soffocamento

L'utilizzo di questi giochi può essere pericoloso e provocare il soffocamento. Per questo il Ministero della salute ne ha segnalato il ritiro dal commercio e il blocco alla dogana. Si tratta dei Googly animali occhi grandi e Googly Volley Ball, prodotti in Cina e importati in Italia da Prenatal Retail Group.

Per questi giochi è stato disposto il blocco doganale. Secondo il Ministero, il distacco di piccole parti potrebbe essere pericoloso per i bambini, che rischierebbero il soffocamento.

In entrambi i casi si tratta dei giochi Googly Town della Marca Imperial Toy, prodotti in Cina. I giochi vengono venduti sfusi in vaschette di cartone, con le etichette attaccate al singolo prodotto.

Googly animali occhi grandi

Secondo quanto riportato sul sito del Ministero, non sono stati ammessi in Italia dall’Ufficio delle Dogane di Piacenza 1470 pezzi dopo una valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità.

"L’ISS ha infatti attributo al giocattolo esaminato la fascia di età inferiore ai 36 mesi, in contrasto con quanto riportato dall’importatore in etichetta (superiore a tre e cinque anni). Si evidenzia che l’attribuzione di un giocattolo ad una determinata fascia di età, non è atto discrezionale dell’importatore/produttore, ma deve seguire quanto previsto dalle Linee guida CEN ISO /TR 8124 (febbraio 2016) sulla classificazione dei giocattoli. Il giocattolo in particolare non ha superato la prova relativa al distacco piccole parti, prevista appunto dalla norma UNI EN 71:1-2011 per i giocattoli rivolti a bambini sotto i tre anni, pertanto risultando pericoloso per soffocamento. Il ministero Salute se ne ha disposto il divieto di vendita nel territorio italiano" si legge nella nota.

Il divieto riguarda l'articolo n°22790 HDG30202, con codice a barre 8001478302029.

Googly Volley Ball

In questo caso, riporta il Ministero che i pezzi non ammessi in Italia dall’Ufficio delle Dogane di Piacenza sono 972 sulla base delle stesse motivazioni indicate anche per l'altro gioco.

Il divieto riguarda l'articolo n° 47192 (23096), REF HDG 30042, con codice a barre 8001478300427.

Questi giocattoli non dovrebbero quindi essere venduti in Italia ma se doveste averli acquistati prima, fate attenzione ed evitate di metterli in mano ai bambini.

Francesca Mancuso