Ritiro crema protettiva per neonati, contiene una sostanza tossica vietata. MARCA e LOTTO

Crema protettiva per bambini contiene una sostanza tossica pericolosa per la loro salute. Per questo, il Rapex, il sistema europeo di allerta, ne ha disposto l'immediato richiamo.

Se proteggere la pelle dei neonati è una delle priorità di mamme e papà, occorre fare molta attenzione a quello che spalmiamo sui nostri bambini.

In questo caso, a fermare un prodotto potenzialmente pericoloso, è stata l'allerta del RAPEX. La crema protettiva è la URIAGE EAU THERMALE, primo cambio. Prodotta in Francia, questa pasta viene commercializzata in un tubo da 100 ml di colore blu. Secondo quanto riportato dall'etichetta ed evidenziato dalle autorità europee, la crema contiene butilparabene, una sostanza da tempo tenuta sotto controllo.

"Il prodotto contiene butilparabene (valore misurato:(0,051 %). Il butilparabene è una sostanza tossica per la riproduzione e può avere una potenziale interferenza endocrina. È vietato l'uso nei prodotti cosmetici da non sciacquare destinati ad essere utilizzati nell'area del pannolino.Il prodotto non è conforme al regolamento sui prodotti cosmetici" si legge nell'avviso diffuso dal Rapex.

Il numero di lotto/codice a barre indicato è: 3661434002298, 801202 — EXP 01/21.

Cos'è il butilparabene

Questa sostanza fa parte della famiglia dei parabeni ed è molto diffusa tra i prodotti cosmetici. Si tratta di un conservante che agisce contro muffe e lieviti. I parabeni sono ammessi nei prodotti cosmetici con un limite massimo di 0.4% per un singolo estere e di 0,8% per le miscele. Può invece essere impiegato allo 0,14% per la somma delle concentrazioni individuali. Dal 2014, cinque parabeni sono vietati nei cosmetici in Europa: isopropilparaben, Isobutylparaben, phenylparaben, benzilparaben e pentylparaben. Altri 2, il Propylparaben e Butylparaben, sono vietati nei prodotti cosmetici senza risciacquo da applicare sui bambini al di sotto dei 3 anni.

Così come altri parabeni, esso potrebbe interferire col nostro sistema endocrino, ancor più con quello dei piccoli. Gli interferenti endocrini riducono o bloccano addirittura l’azione di alcuni ormoni. Considerato il fatto che si trovano in molti prodotti di uso comune, è anche la quantità che usiamo a destare preoccupazione.

Per questo dobbiamo fare molta attenzione quando acquistiamo i prodotti, leggendo bene le etichette e valutandone l'INCI.

Le alternative naturali

Per il cambio pannolino, si possono tranquillamente utilizzare una serie di rimedi naturali a volte ben più efficaci delle paste che si trovano in commercio. Ad esempio, contro gli arrossamenti si rivela utile l'olio di oliva, che può essere usato anche aggiungendo fecola di patate e amido di mais. Molto utile anche l'olio di mandorle dolci, meglio se spremuto a freddo e senza l'aggiunta di profumazione. Efficace, ad esempio contro le dermatiti da pannolino, è l'ossido di zinco.

