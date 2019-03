Fumo in gravidanza: anche una sola sigaretta al giorno può far male al tuo bambino. Il nuovo studio

Lontane dal fumo se aspettate un bebè! Alcuni medici statunitensi hanno analizzato nel dettaglio l’impatto del fumo sulle donne incinte e il risultato è che anche una singola sigaretta al giorno è già troppo, perché aumenta il rischio che un bambino muoia per la sindrome della morte improvvisa del lattante. Un ulteriore motivo per dire addio alle bionde almeno nei nove mesi di attesa.

Non solo quindi aborto spontaneo o parto prematuro, il nuovo studio condotto al Children’s Center for Integrative Brain Research di Seattle e pubblicato sulla rivista scientifica Pediatrics, evidenzia quanto il tabagismo nel primo anno di vita aumenta di due volte il rischio che il piccolo perda la vita.

Di contro, le donne incinte che hanno ridotto notevolmente il consumo di sigarette hanno visto diminuito il rischio di SIDS dei loro bambini del 12% rispetto alle donne in gravidanza che non lo hanno fatto. Stando ai dati, se le future mamme smettessero di fumare del tutto, il rischio diminuirebbe anche del 23%.

Insomma, il team di studiosi ha stimato che 800 dei circa 3700 decessi di SIDS che ogni anno si registrano negli Stati Uniti si potrebbero evitare se nessuna donna fumasse nelle settimane precedenti alla gravidanza e durante i nove mesi di gestazione.